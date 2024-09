Fullstack programátor/ka (HPP) Kontakt možný POUZE e-mailem. PP na dobu určitou. Přibývají nám zakázky, a proto hledáme samostatného a zkušeného fullstack programátora, který se stane součástí našeho týmu. Tato pozice klade důraz především na backend vývoj, ale zahrnuje také důležité znalosti frontendu. Jsme firma sídlící v Olomouci, zaměřená na tvorbu webových stránek, e-shopů, databází a informačních systémů. Hlavní náplň práce: vývoj a správa databází, CRM systémů a informačních systémů na míru, rozvoj a údržba moderních webů, e-shopů a portálů, které mohou být postavené na vlastním CMS, nebo ojediněle dalších řešeních jako WordPress či Drupal, tvorba propojení modulů na míru v našich systémech, spolupráce s týmem na úpravách a vylepšeních projektů, testování a ladění aplikací na všech úrovních vývoje, komunikace a spolupráce s interním týmem a externími programátory Co bys měl umět? - Backend: PHP, znalost OOP je nutností, dobrá znalost MySQL - indexy, cizí klíče, návrh struktury databáze, znalost frameworků (např. Nette, Laravel) výhodou, optimalizace kódu pro lepší výkon a efektivitu. - Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (znalost jQuery výhodou), znalost CMS platforem (WordPress, Drupal) výhodou, zkušenosti s preprocesory (např. LESS) jsou plusem. Očekáváme: praxi v oboru IT alespoň 3 roky, logické myšlení, tvůrčí samostatnost a schopnost týmové spolupráce, zodpovědnost za odvedenou práci a schopnost efektivně řešit problémy, plynulou znalost českého nebo slovenského jazyka, angličtina na úrovni čtení dokumentace Nabízíme: flexibilní pracovní dobu a možnost částečně pracovat remote, hlavní místo práce: Olomouc, ohodnocení podle zkušeností a dovedností. 50 000 Kč

