Nemá cenu si nic nalhávat, Mora se může snažit hýčkat si své opory, jak chce, jsou ale finanční limity, za které generální manažer Erik Fürst jít nemůže. Mantinely, za kterými hrají větší hráči a mohou lídrům olomoucké družiny nabídnout měsíčně lepší podmínky i v řádech statisíců.

Káňa v letošní sezoně jasně dokázal, že nepotřebuje Davida Krejčího k tomu, aby byl hvězdou soutěže. Jan Lukáš vystoupil ze stínu Branislava Konráda a hlasitě si řekl nejen o reprezentační nominaci, ale také minimálně rovnocenné partnerství se slovenskou ikonou olomouckého brankoviště.

20. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, 18. listopadu 2022, Ostrava. (zleva) Brankář Olomouce Jan Lukáš a Marek Kalus z Vítkovic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

A Dujsík? Patří mezi nejpříjemnější překvapení letošního ročníku extraligy, mezi obránci vyčnívá v rozšířených statistikách a datoví analytici na něj pějí ódy. Je výborný na puku i v defenzivě, do toho dává důležité góly a je produktivní.

Když je vám kolem třiceti, na zabezpečení sebe a rodiny samozřejmě myslet musíte. Posun Káni do Vítkovic, Dujsíka do Třince či Plzně, anebo Lukáše například k Ocelářům, kde smlouva končí Mazancovi i Kacetlovi, by byl přirozeným posunem v hokejovém prostředí.

Stejně tak jako posun Jana Bambuly, Jakuba Navrátila, Matouše Menšíka či Tomáše Černého do role nových lídrů Olomouce. A časem zase někam ještě výš.

Takový je hanácký hokejový koloběh, ať se nám to líbí, nebo ne. I v něm se ale dá udělat velký výsledek, což by Mora mohla dokázat i letos.

