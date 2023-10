Sedm zápasů, nula bodů. Hokejista Jan Káňa přicházel z Olomouce do Vítkovic před sezonou jako posila do elitní formace. Jeho výkony však v Ostravě budily rozpaky a ve středu klub oznámil ukončení spolupráce.

Jan Káňa převzal výhru v projektu Náš lídr. Hlavně spolupráce s Davidem Krejčím z něj udělala extraligovou hvězdu. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Bohužel i to k hokeji patří. Honzovi to u nás úplně nesedlo. Jeho herní vytížení nebylo takové, jaké bychom si my i on představovali. Do toho přišla i nemoc, která jej vyřadila ze hry a po příchodu Patrika Zdráhala už nebylo pro něj místo v prvních dvou útocích,“ uvedl sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček na klubovém webu.

„Potřeboval jsem změnu. Když to řeknu škaredě, potřeboval jsem hrát o nejvyšší příčky. I když jsem tady zažil krásných šest let, necítil jsem, že bychom mohli v dalších sezonách bojovat o titul. Nejsem nejmladší a chci ještě vyhrát pohár,“ říkal 31letý Jan Káňa po konci minulého ročníku k jeho přesunu do Vítkovic.

Tam se mu tedy nepoštěstí, v internetových diskuzích se nejčastěji skloňuje návrat do Komety a hlavně do Olomouce, který Káňa označuje za svůj druhý domov.

„Může se stát cokoliv a ty cesty už se nesejdou. Ale byl bych rád, pokud bych se jednou mohl vrátit. Nevím kdy. Ta varianta v mé hlavě pořád je,“ zmínil dokonce Káňa.

Kromě rodného Zlína, Komety a Olomouce Jan Káňa v minulosti oblékl už jen dres prvoligové Třebíče či Vsetína v dorostu.

