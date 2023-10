Jednatřicetiletý útočník Jan Káňa se po rozvázání smlouvy ve Vítkovicích vrací do Olomouce, odkud na konci minulé sezony odcházel.

Jan Káňa převzal výhru v projektu Náš lídr. Hlavně spolupráce s Davidem Krejčím z něj udělala extraligovou hvězdu. | Video: Deník/Ivan Němeček

Pouze sedm zápasů stihl v české extralize za Vítkovice pouze sedm zápasů, v nichž nezapsal ani jeden kanadský bod. Přidal další tři duely v Lize mistrů, ve kterých jednou asistoval. Právě proto se s ním ve středu vítkovický celek dohodl na ukončení smlouvy.

Ve čtvrtek naopak oznámil HC Olomouc, že se vrátí na Hanou, kde byl v sezonách 2020/21 a 2022/23 nejproduktivnějším hráčem.

„Přichází k nám hráč, u kterého velmi dobře víme, co očekávat. Věříme, že Honza ve známém prostředí naváže na své výkony z předešlých sezón a pomůže nám s produktivitou, která nás aktuálně nejvíce trápí,“ řekl pro klubový web k návratu zkušeného útočníka hlavní trenér Jan Tomajko.

„Jsem rád, že se vracím zpět do Olomouce. Jednání byla velmi rychlá a těší mě, že se naše společné cesty opět spojily. Doufám, že co nejdříve naskočím do zápasu v červenobílém dresu,“ dodal Jan Káňa.