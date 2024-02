„Volal mi pan Rulík, oznámil mi to a já byl strašně rád. V republice je spousta hráčů, jsem překvapený, vážně jsem to nečekal,“ přiznal 23letý odchovanec Havířova.

„Je mi to líto, protože by si to určitě zasloužil. Stejně tak Kuba Sirota nebo třeba Michal Kunc. Všichni jsou mladí a perspektivní, hrají fakt výborně. Na všechny určitě dojde, jsou to momentálně naši lídři,“ všiml si i Jan Bambula.

Raketově roste také výkonnost obránce Jakuba Siroty, který i po zranění okamžitě plní roli klíčového obránce Olomouce a rozhodně bude o navrátilce ze zámořské NCAA zájem i z dalších klubů.

„Každý hráč v extralize by chtěl hrát za reprezentaci. Je to pocta. Kdyby někdy pozvánka přišla, budu moc rád, ale hraji si svoje a uvidíme, jestli tato příležitost přijde,“ reaguje 25letý Sirota na slova spoluhráče.

Čím Bambula zaujal

Když sledujete na ledě Jana Bambulu, nejde přehlédnout ani jeho výjimečnost. Umí být nepříjemným hráčem, kterého je plný led, je zkrátka všude. A proto zaujal i Radima Rulíka.

„Je to jeden z hráčů, který vybojuje strašně moc puků. Je užitečný v oslabení a v útočném pásmu dokáže vytvořit akci v podstatě z ničeho. Pomáhá našemu týmu vyhrát zápasy. Když má soupeř jasně puk a najednou jej ztratí, projeví se to na morálce po zbytek zápasu,“ okomentoval výkony Jana Bambuly Jakub Sirota.

Pozvánce do národního týmu Česka se nediví ani asistent olomouckého trenéra Tomajka Róbert Petrovický.

„Mladý kluk, dobře bruslí a o tom to je. Dostal šanci a věřím, že se to projeví i časem. Jsme za to rádi, vyzkouší si mezinárodní hokej a věřím, že to bude bonus pro reprezentaci i pro nás. A hlavně pro něj,“ řekl bývalý slovenský reprezentant.

Sbírání zkušeností

K dosavadním dvěma seniorským startům v reprezentaci (loni právě při Beijer Hockey Games a předloni na Euro Hockey Challenge) tak Bambula přidá další velkou zkušenost. A v kabině se potká s borci, jako jsou Jan Kovář, Ondřej Kaše, Michal Kempný či Jakub Galvas.

„Mají něco za sebou, třeba Martin Růžička má šest titulů, někteří další hráli v NHL, KHL, mají o dost více startů v extralize. Já budu čerpat zkušenosti, učit se od nich,“ uvědomuje si Jan Bambula.

Na srazu se v pondělí potkal i s triem borců z Pardubic, proti kterým ještě v neděli naskočil v plecharéně – s Janem Košťálkem, Liborem Hájkem a Lukášem Radilem.

„Před zápasem vždy máme na tabuli soupisku soupeře v šatně. Díval jsem se na ni. Ty kluky neznám a bude zvláštní, že se s nimi poznám další den na srazu. Divné, ale nijak zvlášť to neřeším,“ usmíval se v neděli.

„Snad ten turnaj vyhrajeme. Bude to zase nová zkušenost, poznám nové hráče. Moc si každé pozvánky vážím. Chci si užít každou minutu, kterou budu hrát. Nemám co ztratit, snad se předvedu v dobrém světle,“ řekl závěrem Jan Bambula.