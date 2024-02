Třiadvacetiletý forvard je odchovancem Havířova, odkud do Olomouce zamířil a nikde jinde zatím ve své kariéře nehrál. Sám zmínil, že pokud by nabídka z jiného klubu přišla, určitě by ji vyslechl. Návrat do Vítkovic by byl tak trošku i návratem domů.

Navrátil ani Sirota. Bambula překvapením v repre: Vytvoří akci z ničeho

Ne že by se Bambulovi na Hané nelíbilo, ale jestliže nepříjemný útočník a vynikající bruslař něco potřebuje, aby pevněji zakotvil v mužské reprezentaci, je to nějaký impuls a s ním spojené ofenzivní probuzení v rámci produktivity. Vítkovice a nové prostředí by tohle mohly přinést, představa Bambuly na ledě třeba vedle Petera Kriegera či Dominika Lakatoše (pokud Ridera dá do kupy aktuální trable kolem svého kapitána) není vůbec marná.