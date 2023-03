Pro fanoušky lahůdkový a hvězdný soupeř, pro Jana Bambulu jsou Pardubice méně chtěným rivalem pro čtvrtfinále. „Víc bych si věřil na Vítkovice,“ přiznal mladý útočník po vítězné sérii s Karlovými Vary. Repríza loňska a případná odplata se konat nebudou, Olomouc v roli Davida zkusí zlomit Goliáše a zůstat na vítězné vlně po předkole s Energií.

Radost a děkovačka po postupu | Video: Denis Manina

„Celá série byla vyrovnaná. My jsme byli šťastnějším týmem. Poslední zápas jsme si pohlídali. Byli jsme doma lepší, Vary byly taky doma lepší. Můžeme být rádi, že jsme vyhráli třetí zápas. Myslím, že ten rozhodl,“ vrátil se Jan Bambula k výhře kohoutů 3:1 na zápasy.

Vnitřní síla týmu nechybí, důkazem budiž právě obrat v Bambulou zmiňovaném třetím zápase. „Nesklopili jsme hlavy,“ přikyvoval 22letý forvard, který během čtvrtého duelu v plecharéně přidal i pěstní souboj s karlovarským obráncem Stříteským.

„Každá série v play-off je vyhrocená. Nějak to vyplynulo. Ne, že bych na něj byl naštvaný a chtěl ho zmlátit. To nebyl úmysl. Chytil tam Kánise, tak jsem si ho vzal stranou a prostě jsme shodili rukavice. Myslím, že i pro diváky je to atraktivní,“ okomentoval Bambula situaci.

Dal tak vzpomenout na pěstní souboj s kladenským Markem Baránkem z úvodu minulé sezony. „Nejsem nějaký rváč, jen jsem si to nechtěl nechat líbit,“ dodal.

V play-off jsme se zase nastartovali

Naplno musí nejen on vyrazit už v pátek do boje s vládcem základní části. Olomoučtí vědí, že šanci budou mít, pouze pokud zopakují vynikající výkony ze začátku sezony.

„Do konce prosince, začátku ledna, jsme hráli výborně. Byli jsme i třetí. Pak to šlo dolů, nevím, čím to bylo. Teď jsme se nastartovali,“ věří Jan Bambula. „Jsme v play-off jiný tým, jiná liga. Doufám, že nám to půjde jako na začátku sezony a porazíme i soupeře ve čtvrtfinále.“

Marodka kohoutů se před klíčovými boji vyprazdňuje, což by mohlo k vyrovnanému boji pomoci. Poslední duel neodehráli Lukáš Nahodil, Michal Kunc a Rostislav Olesz.

„Teď sice taky máme pár zraněných, ale někdy nás během sezony bylo i čtrnáct. To jsem nikdy nezažil,“ přiznal Jan Bambula.

Jako klíčový se ukázal návrat zkušeného útočníka Jakuba Orsavy. Předsezonní posila z Hradce Králové nasbírala neskutečných osm bodů za pět gólů a tři asistence a jasně ovládla kanadské bodování předkola.

„Přijít do rozjetého vlaku v play-off a dát pět gólů? Klobouk dolů, to je luxusní. Série s Karlovými Vary by byla vyrovnanější, kdyby nehrál. Můžeme být rádi a snad bude góly dávat i ve čtvrtfinále,“ zmínil Bambula.

Ten našel místečko ve druhém útoku vedle Jana Knotka a Silvestera Kuska. A taky tahle formace šlape. Havířovský odchovanec má zatím bod na zápas (1+3).

„Trenéři nás k sobě vždy asi dají až na play-off, protože nechtějí odhalit karty v základní části. Mně se s nimi hraje luxusně,“ usmál se Jan Bambula.

Konrád poprvé v play-off nedostal gól a ocenil Orsavu: Skoro jako McDavid

Postup by byl zázrak. A ty se dějí

I tak ale Moru čeká nejtěžší možný soupeř a veřejnost má o obrovském favoritovi jasno. Olomouc dokázala Pardubice porazit na konci loňského roku doma 3:2 v prodloužení. Zbylé bitvy ovládlo Dynamo 2:1, 3:0 a 4:1.

Program čtvrtfinále:



Pardubice – Olomouc

(PÁ, 19.00)

Pardubice – Olomouc

(SO, 17.00)

Olomouc – Pardubice

(ÚT, 19.00)

Olomouc – Pardubice

(ST, 17.00)



Pardubice – Olomouc

(SO, 25. března, příp. 5. z.)

Olomouc – Pardubice

(PO, 27. března, příp. 6. z.)

Pardubice – Olomouc

(ST, 29. března, příp. 7. z.)

Hegemon základní části nasbíral 108 bodů a bylo by jich daleko víc nebýt pokaženého závěru. Pardubice prohrály poslední čtyři duely.

„Byl to jasný vzkaz pro nás pro všechny. Pokud na ledě nenecháme všechno a nebudeme působit jako tým, tak to budeme mít strašně těžké. A můžeme mít jakákoli jména v sestavě,“ upozorňoval trenér Rulík.

Ofenzivní esa Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka, Lukáš Radil, Tomáš Zohorna nebo Robert Kousal. V obraně Peter Čerešňák, David Musil či Jan Košťálek. Soupiska „Goliáše“ budí respekt, navíc bude dokonale připravena, skoro dva týdny měla na odpočinek.

Od čeho se kohouti mohou odrazit? Doma s Pardubicemi odehráli dva naprosto vyrovnané zápasy. Kromě zmiňované výhry padli v září 1:2, soupeře ale přestříleli a Dynamo děkovalo výbornému Frodlovi v bráně.

K šokujícímu postupu by však bylo potřeba zvítězit i v Pardubicích. To se naposledy povedlo 10. října 2021, bezbrankový zápas tehdy v prodloužení rozhodl Petr Kolouch. Další triumf na ledě Dynama? Také v prodloužení, ve kterém 15. listopadu 2019 skóroval Pavel Musil.

Za tři body ovšem Mora v Pardubicích nevyhrála více než čtyři roky, naposled 2. prosince 2018.

Oba týmy se v play-off střetly pouze ve finále v roce 1994, kdy Olomouc slavila zisk titulu. Od té doby se nepodívala do semifinále. Také Dynamo však na postup přes čtvrtfinále čeká od roku 2012.