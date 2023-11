Na bod čekal šest zápasů, až ve 20. kole extraligy proti Vítkovicím si Jan Bambula připsal vůbec první dvě asistence v této sezoně. Talent Olomouce, který by měl nakukovat do širšího reprezentačního výběru, se trápí, se čtyřmi kanadskými body je až čtrnáctým nejproduktivnějším hráčem Hanáků. Z šestnácti zápasů? Čekalo se daleko víc.

Hokejisté Olomouce v rámci Army game nastoupili ve speciálních dresech proti HC Vítkovice | Video: Deník/Ivan Němeček

Dvaadvacetiletý odchovanec Havířova letos v únoru zapsal při Švédských hokejových hrách svůj druhý start v reprezentačním áčku. V aktuálním ročníku se čekalo, že bodově potáhne Olomouc, taktovku v ofenzivě Mory ale převzali jiní v čele se slovinskou akvizicí z první ligy Rokem Macuhem.

Třeba při čtvrtečním zápase proti pražské Spartě tak Bambula po některých neproměněných možnostech popustil na střídačce uzdu negativním emocím.

„Každý hráč chce dávat góly a když mu to pár zápasů nestřílí, tak je frustrovaný, pokud nepromění šanci. Na mě už to dolehlo. V tom zápase jsem hrál strašně,“ přiznal Jan Bambula.

OBRAZEM: Derby v maskáčích. Mora skolila Vítkovice v prodloužení

Málo střelby

Jedna věc jsou kanadské body, zaměřme se ale i na další statistické ukazatele. Na ledě stráví Bambula průměrně 15 minut za zápas, to je de facto stejně jako již zmíněný Rok Macuh. Problém s produktivitou bude tedy spočívat v něčem jiném.

Bambula by rozhodně mohl častěji střílet. Každá devátá jeho střela skončila za zády gólmanů, olomoucký útočník jich však na bránu během jednoho utkání vyšle v průměru jen sedm.

Pro srovnání, Aron Chmielewski jich například zaznamená v tomto ohledu dvakrát více, Jan Káňa vypálí za zápas na bránu soupeře dvanáctkrát, číslo kolem deseti mají Karel Plášek či Jakub Navrátil.

„Snažím se makat, střílet na každém tréninku. Doufám, že to brzy zase přijde,“ věří Bambula.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Povzbuzení do Plzně. Venku to ale nejde

Nakopnout by ho mohl i první dvoubodový zápas sezony. Proti Vítkovicím zdvojnásobil svůj bodový účet aktuální sezony. Po dvou gólech přišly dvě nahrávky.

„Beru i asistence. Čekal jsem na ně dlouho,“ pousmál se Bambula.

Právě jeho dobrý forčeking v první třetině nakopl Hanáky, puk pomohl po úspěšném napadání posunout Silvesteru Kuskovi. A ten se nemýlil.

„První třetinu jsme odehráli fakt výborně. Dva góly v základní hrací době jsou tentokrát málo,“ uvědomoval si Bambula po výhře 3:2 v prodloužení.

Přidat další body nejen do tabulky, ale i do pořadí kanadského bodování, může v pátek na ledě Plzně v zápase desátého týmu tabulky s jedenáctým.

„Budeme se na to snažit v Plzni navázat. Tam to bude taky o šest bodů,“ má Jan Bambula jasno.

Venku to ale Moře moc nejde. A to je hodně velký eufemismus. Olomouc je nejhorším celkem extraligy na ledech soupeřů, v devíti zápasech tam posbírala jen čtyři body.

„Rozdíl je ve fanoušcích. Tady je každý zápas plný barák a ženou nás. Taky to cestování. Když musíte někam jezdit čtyři, pět hodin, není to ideální. Lepší je třeba doma si po obědě lehnout a jít do zápasu odpočatý,“ myslí si Jan Bambula.

No, do Plzně to kohouti budou mít pěknou štreku. Prolomí nejen mladý útočník trápení?

Bambula se probudil v pravý čas, co říká na Pláška a fanoušky na tréninku?