/VIDEO/ Nezapomněli. Hokejový útočník Jan Bambula strávil v Olomouci čtyři povedené sezony, během kterých se svým pro soupeře nepříjemným herním stylem, šikovností, ale i skromností vryl do srdcí fanoušků Mory. Dotáhl to až do reprezentace, po minulé sezoně se rozhodl přestoupit do Vítkovic. Když s Ostravany ve čtvrtek poprvé dorazil zpět do „Plecharény“, nečekal, co mu domácí příznivci připraví po zápase.

„Honza Bambula! Honza Bambula,“ neslo se několik minut olomouckým zimákem. Po chvilce čekání se stovky fanoušků kohoutů dočkali. „Bambus“ se už bez výstroje vrátil na led poděkovat a rozloučit se.

„Nečekal jsem to. Já jsem strašně rád. Nevím ani, co na to říct, dojalo mě to. Obrovsky moc děkuji za to, jací jsou tady lidé. Že mě mají rádi i potom, co jsem přestoupil do jiného týmu. Je to fakt úžasná věc, velké gesto,“ neskrýval 23letý rodák z Havířova dojetí.

Hokejista Jan Bambula se dočkal vřelého přivítání zpět v Olomouci | Video: Deník/Ivan Němeček

V přípravě se mu v novém dresu bodově daří. V sedmi zápasech nasbíral osm kanadských bodů (1+7), nebodoval pouze ve dvou případech. Ano, právě proti Olomouci, která dvakrát Vítkovice dokázala porazit.

„Cítil jsem se zvláštně. Už ve Vítkovicích, kdy jsme proti sobě nastoupili poprvé. Je to úplně něco jiného, zvláštní pocit,“ přiznává Bambula. „Šetřím si to na sezonu, to snad dám nějaký gól,“ pousmál se.

V praxi se ony zvláštní pocity projevily ve druhé třetině čtvrtečního duelu v Olomouci. Bambula dostal dvě minuty za podrážení. Ale co teď?

„Já jsem vůbec nevěděl, kam mám jít! Když jsem byl vyloučený, chtěl jsem na trestnou domácích. Byl to divný pocit. Cítím se tady pořád tak, jako bych tady vyrůstal,“ vrátil se forvard k vtipnému momentu.

„Vzpomínám na fanoušky, na kluky z šatny taky. Popichovačky tam samozřejmě byly,“ řekl závěrem útočník, který se v nové sezoně v dresu Vítkovic pokusí znovu si říct o nominaci do národního týmu.