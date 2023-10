Poprvé se trefil na ledě Liberce před týdnem a pořádně to z něj spadlo. Jan Bambula v neděli dalším gólem zastavil rozjetý Litvínov a věří, že další porce branek z jeho strany brzy přijde. Třeba i díky návratu Karla Pláška ze zámoří.

V minulé sezoně se s ním v jedné lajně ale prakticky nepotkal. „Určitě bych ho bral, ale je to na trenérech. Do týmu to je nesmírně velká posila, je to jeden z lepších hráčů v extralize a ukázal to už v minulé sezoně, moc nám pomůže,“ měl Jan Bambula jasno po nedělní výhře 2:1.

Hanákům pomohlo i zamíchání sestavou, ještě proti Mladé Boleslavi v pátek začínal Bambula v první formaci s Janem Knotkem a Jakubem Navrátilem. Knotka nahradil Michal Kunc a dle slov olomouckého forvarda tento tah zafungoval.

„Byl to impuls. Už jsme tak dohrávali proti Mladé Boleslavi a trenéři si mysleli, že to bylo dobré. Nechali nás tak a myslím si, že nám to všem šlo. Odevzdali jsme opravdu dobrý výkon,“ řekl Bambula, který v čase 52:13 po výborném pasu obránce Siroty rozhodl. A dal (teprve) druhý gól v sezoně.

„Trošku mě to trápilo. Měl jsem tam šance, takže jsem si říkal, že to musí přijít. Přišlo to v Liberci a snad jsem to tam odstartoval a bude to padat častěji,“ věří 22letý odchovanec Havířova. „Na střelbě musím makat, není to moje přednost.“

Chorály na tréninku

Před nedělním utkání do plecharény dorazili i skalní olomoučtí fanoušci, kteří chtěli své oblíbence na zápas s favoritem patřičně naladit. Žádná zbytečná kritika, nýbrž sympatický krok.

„Po dalším prohraném zápase nám dochází nápady, co víc udělat. Proto jsme se rozhodli, že se v neděli všichni v 9:45 sejdeme v sektoru D a podpoříme hráče během tréninku. Věříme, že to kluky nakopne a za tou výhrou si večer půjdeme,“ napsali Mora Ultras po páteční prohře s Mladou Boleslaví na Facebook.

„Měli jsme rozbruslení, a když jsme dali gól, párkrát si zařvali. Fandili nám, zpívali chorály. Trošku nás to povzbudilo,“ myslí si Jan Bambula.

„Jsme rádi za každé povzbuzení od fanoušků. Na každém hráči to je vidět a myslím si, že nám to i pomohlo,“ věří. „My jsme měli za sebou čtyři porážky v řadě, Litvínov snad prohrál jen v prvním kole. My neměli co ztratit, šli jsme do toho s pokorou,“ zmínil také Bambula.

Špatné už je za námi

Po první čtvrtině základní části jedenáctá příčka tabulky, zisk 15 bodů s bilancí čtyř výher a devíti porážek. Hanáci bývají zvyklí na lepší start do sezony.

„To špatné už je za námi. Věřím, že nám to teď bude a v každé z dalších čtvrtin uděláme více bodů. Postoupíme do play-off a pak? Děj se vůle boží,“ uzavřel Jan Bambula.

V pátek jeho tým už i s Karlem Pláškem vstoupí do druhé čtvrtiny soutěže na ledě Jágrova Kladna. „Bude to nesmírně těžký zápas. Musíme urvat tři body,“ hlásí majitel dvou reprezentačních startů.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček