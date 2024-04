Tento týden si může připsat premiérový start za reprezentační tým. V pondělí extraligová Olomouc potvrdila, že nejproduktivnější bek Mory Jakub Sirota zůstává na Hané i pro příští sezonu.

„Zdravím všechny věrné fanoušky olomouckého hokeje. Chtěl bych vám všem mockrát poděkovat za skvělou sezonu, za skvělé zážitky a chtěl bych vám všem oznámit, že si to spolu dáme ještě jednou,“ vzkázal Jakub Sirota fanouškům prostřednictvím sociálních sítí.

O jeho setrvání v Olomouci však bylo jasno už delší dobu. „Měl jsem podepsanou smlouvu i na příští rok, takže jestli měl manažer nějaké nabídky od ostatních klubů na odkoupení, to už je otázka na něj,“ řekl Sirota už na březnové rozlučce se sezonou.

Stále teprve 25letý bek se na české ledy vrátil před právě končícím extraligovým ročníkem po sedmi letech v zámoří, kde se vypracoval v kapitána univerzity v Maine. Během své premiérové sezony v Olomouci ukázal proč. Netrvalo dlouho a Sirota si zvykl na jiné kluziště a jinou hru. Zjistil, co si může a nemůže dovolit a začali si ho všímat nejen fanoušci, ale i hokejoví experti. Výborné bruslení, technika, přehled na ledě. Sirota u hry přemýšlí a umí vidět situace jinak než většina extraligových obránců.

„Je pěkné pustit si televizi a slyšet o mně mluvit komentátory. Podobné komentáře ale můžou přijít i z negativní strany, takže je jen na mně, aby se to neotočilo. Je to fajn, hlavně z pohledu rodiny a mého okolí, které to vnímá a je to příjemné,“ přiznal Jakub Sirota.

„Sezona v jeho podání byla velmi dobrá. Myslím, že taky jede s národním týmem, ale nejsem si jistý, jestli má nebo nemá pozvánku,“ prorokoval už 21. března asistent trenéra Tomajka Róbert Petrovický.

Nyní tedy Sirota sbírá cenné zkušenosti na reprezentačním kempu před mistrovstvím světa. Šanci ukázat se v zápase by mohl dostat už ve čtvrtek, kdy Česko hostí v Karlových Varech Německo (17.10).

