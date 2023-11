Ani hlavní trenér a generální manažer hokejové Olomouce Jan Tomajko před sezonou úplně nevěděl, do čeho jde, když do týmu získal obránce z americké univerzitní soutěže Jakuba Sirotu. „Viděli jsme nějaké zápasy, ale nemůžeme říct, že ho nějak extra známe,“ přiznal Tomajko novinářům před startem extraligy.

Jakub Sirota v dresu Olomouce | Foto: Deník/Jan Pořízek

Po 22 odehraných zápasech je z bývalého kapitána univerzity v Maine druhý nejvytěžovanější hráč Mory. Jeho výkonnost jde navíc viditelně nahoru, zápas od zápasu. Všimli si toho i experti České televize při komentování nedělního derby Olomouce s Kometou Brno.

„Jsme někdy překvapeni, jací hráči někdy dorazí zpátky do Česka z NCAA. Jsou to opravdu výborní hokejisti, platí to i o Jakubu Sirotovi,“ zmínil komentátor Ondřej Zamazal. „Líbí se mi na něm jeho pohybová dokonalost, elegance, neustále má hlavu nahoře. Rozdává nahrávky, má správně zvolená řešení. Fakt šikovný bek,“ rozplýval se expert Petr Hubáček.

Sirota navrch přidal rozhodující trefu zápasu, v přesilovce pohybem zmátl defenzivu Komety a poslal puk přesně na bránu – 2:1.

Vyprodané derby pro Moru! Ale co zranění a rozsáhlá marodka?

„Tyčky se mi celkem daří trefovat. Naštěstí se mi to tentokrát od tyčky podařilo dát i do brány. Je skvělé, že jsme po dlouhé době vyhráli za tři body,“ říkal 24letý bek po utkání, po němž byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem Olomouce.

„Vážím si toho. Snad to můj výkon bude růst dál. Začínám rozeznávat situace, kdy je dobré udělat něco navíc, něco si vyzkoušet, od těch, kdy je potřeba to jednoduše zahrát. Cítím se dobře, cítím důvěru od trenérů,“ prozradil Sirota.

Získala Mora opravdový klenot do defenzivy? Na to si ještě musíme počkat. Jisté je, že univerzitní NCAA může produkovat pro extraligu velice zajímavé zboží.

„Jednoznačně. Jen v Maine jsem hrál s Tralmaksem, který je teď v Kladně (a lotyšské reprezentaci, pozn. red.), nebo s Holešinským z Plzně,“ vyjmenoval Sirota.

„Je to zároveň jiná liga, někteří hráči by se tady nemuseli prosadit. Americký styl je přímočarý, tady je potřeba mít hokejové myšlení. NCAA je ale kvalitní liga a věřím, že postupně tady bude víc a víc hráčů, kteří jí prošli,“ věří rodák z Kroměříže.

Atmosféru si užíval

Rozdílná je stoprocentně atmosféra zámořských duelů v moderních halách a třeba moravského derby v olomoucké plecharéně. „Maine je jeden z nejstudenějších států v Americe, ale věřte mi, nebyla tam taková zima jako tady,“ zasmál se Jakub Sirota.

Pak ale na řadu přišla jen samá pozitiva. „Atmosféra je tady určitě lepší. Máme skvělé fanoušky, i když já vnímám jen první tři řady v hledišti a zbytek jde mimo mě. Je to zvláštní, ale jsem za to rád, protože pak to není takový tlak, když třeba hrajeme venku,“ zmínil Sirota i jednu zajímavost.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Vnímal jsem ale například, když fanoušci Komety už před zápasem byli na místě a skandovali během celé rozcvičky. Naši ještě nebyli připravení, tak to vypadalo, že jsme na ledě soupeře. Naštěstí se to od první třetiny otočilo,“ usmál se.

Mora, které proti Kometě chyběli kromě Chmielewského či Škůrka i Káňa s Musilem a zápas nedohráli Plášek, Rutar a Kucsera, už v úterý vyjíždí na led Hradce Králové.

„Máme spoustu kluků v kabině, kteří si teď spíše rádi odpočinou,“ přiznal Jakub Sirota závěrem. „Zrovna se nám zranilo pár hráčů, tak asi není nejlepší hned hrát. Věřme ale, že v Hradci uděláme slušný výsledek nehledě na to. Je fajn, že se nám vrací kluci po zranění,“ měl na mysli Jana Káňů a dle všeho i obránce Davida Škůrka.

Vizitka Jakuba Siroty Narodil se 20. prosince 1998 v Kroměříži, kde s hokejem začínal. V mládeži se objevil také v dresu Přerova a Zlína, dostal se i do reprezentačních výběrů U17, U18, U19 i U20. Do zámoří se vydal v osmnácti letech, před působením v NCAA na University of Maine si zahrál i USHL a NAHL. V Maine se vypracoval během pěti sezon v kapitána týmu, nabídka z NHL ale nepřišla, přestože byl na zkoušce farmy Minnesoty. Rozhodl se pro návrat domů, kde se dohodl s Olomoucí. Za Moru absolvuje první sezonu a ve 22 zápasech si zatím připsal dvě branky a čtyři asistence.

