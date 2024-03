Krůček od osmého extraligového čtvrtfinále v klubové historii jsou hokejisté HC Olomouc. Soupeře v předkole z Liberce dvakrát na jeho ledě zmrazil v prodloužení šumperský rodák Jakub Orsava.

Jakub Orsava | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Kdybych na tohle měl fígl, bylo by to dobré,“ usmíval se po druhém duelu, který skončil výhrou Mory 3:2.

Olomoucký hrdina možná nemá trik na rozhodování prodloužení, rozhodně ale má střeleckou formu a speciální apetit na Bílé Tygry. Když přičteme poslední vzájemný zápas v základní části 27. února (prohra kohoutů 2:5), vstřelil tomuto soupeři ve třech zápasech čtyři góly. K tomu přidejme trefu z posledního kola s Litvínovem a Orsava má z pěti duelů bilanci gól na zápas.

„Pár střel jsem ve čtvrtečním zápase měl, ale ujala se až ta poslední, takový tečovaný puk… Nakonec jsem měl i štěstí,“ zůstává 33letý útočník nohama na zemi. „Bek to tečoval a možná se to brankáři ztratilo, když to bylo ve vzduchu. Navíc to trochu plavalo, takový motýlek… Po lapačce se mu to svezlo do brány,“ popsal šťastnou branku, po které Mora vede 2:0 na zápasy. A už v sobotu může překvapivě sérii na domácím ledě ukončit.

„Nečekali jsme to, nicméně do každého zápasu jsme šli za stavu 0:0 s tím, že to chceme urvat. Podařilo se nám to, dvakrát v prodloužení. Samozřejmě kus štěstí k tomu patří, vážíme si toho,“ zmínil Orsava.

Nutno však podotknout, že Hanáci předvedli dva výborné výkony a mečboly si za tvrdou práci zasloužili.

„Snažili jsme se. Zase jsme si vytvořili nějaké šance. Jejich gólman nás docela vychytával, podržel je, ale nakonec jsme to tam minutu před koncem dotlačili do remízového stavu. V prodloužení už může rozhodnout každá střela. Nám to dvakrát vyšlo,“ pokrčil rameny Jakub Orsava.

Role favorita na postup je nyní rázem na straně Olomouce. Vyhrát dvakrát za sebou v plecharéně, to je obrovský těžký úkol pro jakýkoliv celek extraligy.

„Naši fanoušci jsou vynikající. Přijde plný dům, takže určitě se na to těšíme,“ hlásí Jakub Orsava.

Sobotní i případný nedělní duel startuje na olomouckém zimním stadionu v 17 hodin. Využije Mora mečbol?

