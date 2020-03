Zápas skončil pro talentovaný kladenský tým tryznou, fanoušci zuřili.

Jejich tým vedl s Olomoucí po domácích duelech 2:0, ale pak venku dvakrát prohrál a nezvládl ani rozhodující bitvu doma, kde se sice několikrát vylízal z nepříznivého stavu, ale v penaltovém rozstřelu neuspěl ani jeden z pěti hráčů a slavili Hanáci.

„Je fajn si připomenout naše časy a hlavně se směju, když vidím tehdejší brankáře. Bříza, Čapek i Eda Turek, to byly hrozný tyčky,“ směje se tehdejší opora Kladna a reprezentační obránce Drahomír Kadlec.

Ten se na jaře 1994 vrátil na play off z německého angažmá v Kaufbeurenu, pravidla to dovolovala.

Olomouc se takhle posílila ještě víc, zejména obránce Josef Řezníček (dnes šéf extraligy) a Jiří Dopita byly velkými jmény.

Blázinec na ledě

Rozhodující zápas v Kladně byl obrovskou reklamou na hokej, zejména pak první třetina.

Domácí brankář Jaroslav Kameš nechytil za úvodních 12 minut snad žádnou střelu, dvakrát ho překonal i Zdeněk Eichenmann, ten večer jediný spokojený Kladeňák.

Trenéři poté Kameše nahradili mladým Martinem Chladem a co jejich tým nezvládal v obraně, to se mu vedlo v útoku.

Do konce třetiny nečekaně dost spoře zaplněný zimák (kvůli TV přenosu nedorazilo ani pět tisíc diváků) ještě dvakrát explodoval a bylo vyrovnáno.

„Byl to blázinec na ledě, po kterém se leccos říkalo. Jenže já o tom moc nevěděl. Tehdy jsem se vrátil z Německa a šlo to mimo mě. Jak to bylo, na to se diváci mohou kouknout večer v televizi,“ uculuje se Kadlec.

Sám devět minut před koncem za stavu 4:5 při dvojnásobné přesilovce vypálil od modré a jeho pokus dotlačil do brány Josef Zajíc.

Olomouc zlato, Kladno jen bronz

Byla to poslední kladenská radost ten večer, protože v prodloužení už domácí Pavla Cagaše v bráně Olomouce nepřekonali a vychytal je i v nájezdech, které naopak suverénně proměnili Dopita a Čikl.

Radovala se Olomouc, která přejela ve finále i Pardubice a získala svůj jediný mistrovský titul.

Naopak Kladno s talenty jako Patera, Vejvoda (M. Procházka kvůli zranění ze série s Litvínovem nehrál), Eliáš, Ton, Kaberle, L. Procházka, Veber nebo Kruliš muselo vzít zavděk bronzovými medailemi, které vybojovalo v sérii se Spartou.

5. semifinále - 2. dubna 1994 HC KLADNO - HC OLOMOUC 5:6 SN (4:4, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 03:49 Patrik Eliáš (Radek Gardoň), 08:14 Josef Zajíc (David Čermák, Radek Gardoň) PP1, 17:07 Pavel Patera (Petr Ton) PP1, 18:03 Jiří Beránek (Josef Zajíc, Milan Ruchař), 51:50 Josef Zajíc (Drahomír Kadlec, Radek Gardoň) PP1 - 01:32 Martin Smeták (Igor Čikl), 04:41 Zdeněk Eichenmann (Josef Řezníček), 06:32 Zdeněk Eichenmann (Josef Řezníček, Jaromír Látal) PP1, 11:02 Aleš Flašar (Igor Čikl), 30:25 Michal Černý (Jiří Dopita, Michal Slavík), 70:00 roz. náj. Jiří Dopita. Rozhodčí: František Rejthar - Jiří Brunclík, Alexandr Fedoročko Vyloučení: 5:9 Využití: 3:1 Střely na branku: 37:27 (15:6/3, 8:11, 14:7, neuvedeno). Diváci: 4585.