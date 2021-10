A navrch měla ještě nedávná opora Bostonu Bruins. Krejčí zapsal podruhé za sebou dvě asistence, Plekanec bod za gól, Jágr nulu.

„Jarda byl můj idol. Měl jsem tu čest si s ním zahrát v Bostonu, v šestém zápase nám utekl Stanley Cup,“ zavzpomínal do kamer O2 TV Sport Krejčí. „Je super, že ještě hraje. Myslím, že tu bude ještě déle než já,“ usmál se šternberský rodák po souboji na chomutovském ledě, který je kvůli rekonstrukci kladenského stadionu dočasným azylem Rytířů. „Mrzí mě, že se nehrálo na Kladně. Rok jsem tam strávil. Je to ale tak, jak to je,“ uvedl.

Hloupé fauly Kladna

Krejčí měl prsty ve vyrovnávající trefě Jana Káni ve druhé části, ale hlavně v rozhodující brance Jakuba Navrátila, který v 58. minutě ztrestal kladenskou nedisciplinovanost. Baránek s Hlavou v závěru doslova darovali Kohoutům dvouminutovou přesilovku pět na tři.

Dlouho se v ní Hanákům nedařilo, Navrátilova dorážka po Nahodilově střele do tyče si ale cestu do sítě našla. Ve zbylém čase už Jágr a spol. síly na zvrat nenašli.

„Jsou to další tři body, které nás zase posunou výše,“ těšilo Zdeňka Motáka, jehož mužstvo se minimálně do pátku posunulo na čtvrté místo. „Jinak ale srdce odborníka ani fanouška asi neplesalo. Bylo tam spousta nepřesností z obou stran,“ dodal Moták, který se svým kolegou Janem Tomajkem po dvouzápasové pauze dal mezi třemi tyčemi příležitost Janu Lukášovi. Ten se sice možná trochu zastyděl u vyrovnávající trefy Tomáše Plekance, zato o dvě minuty později na dělovku Kanaďana Donagheyho neměl nárok. Jinak čapal spolehlivě, ve třetí části za stavu 2:2 vychytal v gólovce i Jágra.

Mora tak s jeho přispěním zapsala třetí výhru v řadě a čtvrtou za posledních pět zápasů. Rovněž první venku. A co víc, kromě tří bodů zapsala dvě využité přesilovky. To se počítá. „Doufal jsem, že nějaké využijeme. Hráče na to máme, ale pořád na tom musíme dělat,“ nechce usnout na vavřínech Moták.

Krejčí vede bodování

Mora se po vydařených výkonech vyhřívá ve vrchních patrech tabulky. A co je ještě nezvyklejší, má momentálně nejproduktivnějšího hráče celé soutěže. I když u DK46 se něco takového tak trochu čekalo… Krejčí zatím bodoval ve všech duelech a po osmi zápasech má na svém kontě 12 bodů (7+5).

„Vím, co se o mně píše a říká. Snažím se ale soustředit na sebe. Výkony pak mluví za vše. Zatím se nám daří, musíme dál pracovat,“ nabádá největší hvězda extraligy.

Rytíři Kladno – HC Olomouc 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Plekanec (Kristo), 28. Donaghey (Dvořáček, Račuk) – 13. Ondrušek (Kunc, T. Černý), 30. J. Káňa (Ondrušek, Krejčí), 58. Navrátil (Nahodil, Krejčí). Rozhodčí: Hodek, Sýkora – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:2. Diváci: 2 282.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Suchánek, Donaghey, Wood, Nilsen, Baránek – Jágr, Plekanec, Hlava – Kristo, Filip, J. Strnad – M. Beran, Račuk, Dvořáček – O. Bláha, Pitule, Hajný.

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí, J. Káňa – Navrátil, J. Knotek, Burian – Kunc, Nahodil, Klimek – Bambula, P. Kolouch, Strapáč.