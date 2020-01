„Tentokrát jsme hráli od začátku příliš ustrašeně,“ mrzelo útočníka Mory Zbyňka Irgla, který pomohl třemi kanadskými body alespoň k vyrovnání.

V utkání jste prohrávali o tři branky. Berete nakonec jeden bod?

Vzhledem k průběhu zápasu je to asi dobré. My jsme ale utkání začali špatně a to nás stálo celý výsledek. Teď mě to strašně mrzí. Kdybychom hráli pořád naplno, jako tu třetí třetinu, tak věřím, že bychom měli bodů víc. Ale z pohledu, že jsme prohrávali 0:3 je bod dobrý.

Věřili jste za takového stavu, že můžete zápas zvrátit?

Já ano. Za stavu 0:3 jsem říkal: dejme gól do konce třetiny a pak to uděláme. Pořád jsem věřil, že to ještě otočíme.

V pátek proti Spartě jste začali fantasticky. Máte nějaké vysvětlení, proč vám start tentokrát nevyšel?

Tak to prostě někdy je, připravujete se pořád stejně. Teď jsme hráli od začátku příliš ustrašeně, odpalovali jsme puky. Se Spartou jsme chtěli hrát, byli jsme na puku.

Čím se vám povedlo změnit nepříznivý průběh zápasu?

Přestali jsme se bát a začali hrát hokej. V tom byl ten největší rozdíl.

Byl jste si jistý, že vyrovnávací gól, na kterém jste měl velký podíl, bude platit?

Jo. Viděl jsem to, že puk přepadl přes gólmana a byl asi deset centimetrů za čárou. Takže jsem si byl jistý, že bude gól.

Štve vás nájezd, ve kterém vaše zakončení zastavila tyč?

Jo, to určitě, protože tam jsem měl velký prostor. Bylo tam dost prostoru pro to, abych to zakončil. Byla to velká chyba z mojí strany.

Bodovali jste popáté v řadě. Je to náznak toho, že začíná vydařené období?

Kéž by to tak bylo. Na druhou stranu je škoda, že jsme dnes nevybojovali ještě bod. To zamrzí, je to velká škoda. Ale že bodíky sbíráme, je pro nás obrovský plus. Každý bod je pro nás cenný.

Získává tým sebevědomí?

Myslím, že jo. Výborně hraje první lajna, každý zápas bodují a to mančaftu velmi pomáhá.

Připsal jste si tři body a přesáhl třicetibodovou hranici v sezoně. Je to pro vás potěšující?

Hlavně potřebuji daleko víc střílet. U té závěrečné akce, půl minuty před koncem jsem sám mezi kruhy a zas něco vymýšlím. To je taky hrubka. Tohle musím zakončit, snažit se z toho dát gól. Mrzí mě, že se momentálně až tak netlačím do koncovky.