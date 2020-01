Útočník Zbyněk Irgl sám, aniž by ho fanoušci vyvolávali, odložil na střídačce helmu a rukavice a odjel děkovat směrem ke kotli. Několikrát se uklonil, zhruba tři minuty tleskal rukama nad hlavou.

Bylo jasné, že tohle není jen tak. Největší hvězda Olomouce se loučila, chtěla dát na pokyn svého srdce – pomoct mateřským Vítkovicím udržet nejvyšší soutěž.

„Volal mi manažer a majitel klubu Aleš Pavlík, co a jak, jak bych se na to díval. Říkal jsem mu: Aldo, dívej se, já jsem hráč Olomouce. Jestli se domluvíš, rád pomůžu,“ sdělil po utkání.

Jenže emoce s ním cloumaly, slzy se mu draly do očí.

„Tohle se opouští strašně těžko,“ a odmlčel se. „Opravdu to tady na mě zanechalo stopu,“ dodal emotivně.

„Ve Vítkovicích jsem vyrostl, není mi to lhostejné. Na druhou stranu, tady to mám opravdu hodně rád,“ řekl a znovu mu zvlhnuly oči.

Sám Irgl ale přiznal, že nic není hotovo. „Nevím, není to v mých rukou. Je to věc manažerů, jak se domluví,“ uvedl.

OLOMOUC IRGLA NEUVOLNILA

Otázce na Irglovu budoucnost se nevyhnul Jan Tomajko, trenér Olomouce. Na tiskové konferenci ale jen velmi stroze řekl: „Bylo by to oslabení, ale v tuto chvíli bych to nekomentoval,“ prohlásil Tomajko.

Kdy bude jasno? „To se uvidí,“ dodal.

Údajně měl být ve hře dvojnásobný odliv hvězd, kromě Irgla se měl do Vítkovic přesunout i Olesz, který svůj mateřský klub v létě opouštěl hodně rozkmotřeně. Ale hlavně kvůli trenérům Jakubu Petrovi a Pavlu Trnkovi. Ti už v klubu několik týdnů nejsou.

Tomajko ale Oleszův přesun rázně odmítl.

Olomoucký deník se na Irglův odchod zeptal Erika Fürsta, generálního manažera klubu. Ten překvapil, sdělil, že Irgl neodejde. A tuto informaci později přinesl i klubový web Vítkovic.

„Bohužel, o půl desáté večer jsem dostal od Erika Fürsta finální rozhodnutí, že Zbyňka Irgla k nám nepustí. Je nám to líto, ale boj o záchranu budeme muset zvládnout i bez Zbyňka,“ citoval web Aleše Pavlíka.

O Irglovo olomoucké „sbohem“se tedy nejednalo. Mohlo skončit hattrickem Gordieho Howea. Gól, asistence a bitva, nebo spíš taková pošťuchovačka s Pavlem Kubišem.

„Já jsem Kubiho nejdřív pustil, on mě pak shodil, sundal mi helmu, což mě zase trochu chytlo, tak jsem vyskočil já na něho. Ale jako, my se známe, myslím, že bychom se spolu nervali,“ usmíval se.

OTEVÍRACÍ TREFA

Sám otevřel skóre zápasu, v 15. minutě jeho dělovka cinkla o tyč a Mora vedla.

„Bylo to se štěstím, bylo to z úhlu, ale Ondruš (Jiří Ondrušek, pozn. red.) mi to dal ideálně. Mohl jsem se na to soustředit,“ popsal svou 14. trefu v sezoně. Mora dlouho držela dvoubrankové vedení, které zařídil na konci první části Nahodil. Nakonec to ale bylo drama, Berani totiž snížili díky Dufkovi. Pak ale brzo riskovali bez gólmana, čehož využil právě Irgl.

„Chtěl jsem střílet, pak jsem ale viděl Kolouška, tak jsem to dal Kolouškovi,“ řekl Irgl k brance na 3:1.

V neděli od 15.30 se Mora představí na ledě Karlových Varů.