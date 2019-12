Když dával ve čtvrté minutě první gól zápasu, těžko si asi v tu chvíli pomyslel, že jich padne ještě dalších 13! On a jeho spoluhráči ale z přestřelky vítězně nevyšli. Nestačilo ani šest vstřelených gólů, Zlín totiž dal ještě o dva víc.

„Nepokryli jsme si hráče v předbrankovém prostoru. De facto, když k nám přijeli, dali gól. A hodně jich bylo po takovýchto situacích,“ štvalo nejlepšího hráče z olomoucké strany.

Kohouti mohli (a nejspíš i měli) vytěžit víc z první části, v níž soupeře jasně přehrávali. Místo toho šli do šaten „jen“ za vedení 2:1.

„Vedeme 2:0, zase si s tím hrajeme na útočné modré. Byla to naše chyba, tam nám to vzali mně s Jarynem (Janem Jaroměřským, pozn. red.). Měli jsme to hodit do rohu a byl by klid. Bohužel,“ mrzela ho situace před prvním zlínským gólem, který dal Tomáš Žižka.

Stejně jako v pátek proti Mladé Boleslavi Mora promarnila náskok 2:0. Zatímco proti Bruslařům nakonec po nájezdech ubojovala dva body, ze Zlína odjela s prázdnou.

STAV 2:0? CHYBÍ NÁM GÓL NAVÍC

„Nevím, no. Možná nám chybí vždycky ten jeden gól navíc,“ řekl Irgl a dodal: „Myslím si, že jsme opravdu nehráli špatně, ale bohužel, co soupeř přijel, tak z předbrankového prostoru nás trestal. Dostali jsme odtamtud spoustu zbytečných gólů.“

V našlapaném spodku tabulky každá ztráta mrzí. Zvlášť v situaci, kdy se podaří dát šest gólů, což už Hanáků není vůbec zvykem. Ve Zlíně dali poprvé v sezoně víc než čtyři branky.

„Je to škoda, pro nás by byl každý bod zlatý. Škoda, že jsme něco neodvezli,“ hlesl autor jednoho gólu a asistence.

Po divokém průběhu utkání, kdy se skóre přelévalo ze strany na stranu, se Kohouti v závěru prosadili v power-play, snížili na 6:7. Risk bez brankáře zkusili ještě jednou. Když ale obránce Jiří Ondrušek při snaze vystřelit zlomil hůl, bylo hotovo.

„Měl jsem si na to najet líp a hned to střílet, když mi to Ondruš (Jiří Ondrušek, pozn. red.) dal,“ pravil možná až příliš sebekriticky Irgl.

„Třeba by se to pak nestalo. Takový je hokej, prostě se to stává,“ uvedl.

„Každopádně si myslím, že tohle nebyl rozhodující moment zápasu. Spíš ten náš předbrankový prostor,“ zopakoval ještě jednou klíčový faktor olomoucké prohry.