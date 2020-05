Jeho odchod už byl na spadnutí těsně před koncem přestupového termínu v uplynulé sezoně, vedení olomouckého klubu se ale tehdy rozhodlo si jej ponechat pro boje ve vyřazovací části. Teď už je loučení definitivní.

Do mateřského klubu se vrací po 13 letech.

„Je to poctivý kluk, který má za sebou hromadu zkušeností, prošel toho hodně, ale je to pořád výborný hokejista a hlavně přes to všechno pořád ví, kde má srdce a kam ho to táhne. Za sebe i za klub jsem rád, že se nám podařilo jeho návrat dotáhnout do úspěšného konce a že bude zase oblékat vítkovický dres, do kterého patří,“ řekl webu Vítkovic jejich šéf sportovního oddělení Roman Šimíček.

„Hokejově patří pořád mezi nejlepší hráče naší Extraligy. Má hromadu zkušeností, výborný přístup na ledě i mimo něj. Navíc, už během minulé sezony se chtěl hodně vrátit do Vítkovic a pomoci se záchranou, což jen svědčí o tom, že na svůj mateřský klub doopravdy nezapomněl a chce za něj bojovat, a také proto jsme o jeho služby stály hned ve chvíli, kdy to bylo možné, tedy už v průběhu minulé sezony,“ přidal komentář Mojmír Trličík, trenér Vítkovic, které už naopak nepočítají s jiným veteránem Janem Výtiskem.

Irgl v Olomouci od svého novoročního příchodu v roce 2018 sehrál 124 zápasů, v nichž zaznamenal skvělých 85 bodů za 46 gólů a 39 asistencí.