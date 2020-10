Jelikož nedostal od trenérů pokyn ihned a rozhodčí už chtěli vhazovat, prodloužila se mu chvilka na protažení. Pak nasadil všechnu potřebnou výstroj a v 16. minutě utkání skočil na led místo střídaného Branislava Konráda. Brankář Jan Lukáš šel do zápasu s Hradcem Králové za těžkého stavu – konkrétně 0:3 pro soupeře – a ani on pak nedokázal zastavit dominantního soka. Stejně jako jeho parťák tahal puk ze sítě třikrát.

Jan Lukáš | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Nemyslím si, že jsme do utkání vstoupili špatně, ale potom jsme dostali tři rychlé góly. Byly tam pro nás nešťastné odrazy a soupeř to sehrál dobře. S takovým týmem se pak za stavu 0:3 po deseti minutách hraje těžko,“ byl si vědom Lukáš, který si zachytal poprvé v sezoně. Být ale čistě na něm, raději by zůstal ještě v roli diváka.