Bylo toho hodně málo, ale prakticky u všeho zajímavého z olomoucké strany byli David Krejčí s Janem Káňou, které opět v prvním útoku doplňoval Vojtěch Tomeček. „Myslím, že tohle složení funguje, dnes si vytvořili nejvíce šancí ze všech našich pětek, bohužel je neproměňovali,“ zmínil olomoucký kouč Jan Tomajko.

Že by těch šancí ale byla spousta, to se rozhodně říci nedá. Poprvé byl Krejčí vidět hned při prvním střídání, kdy tvrdě u hrazení na hranici pravidel atakoval Radka Smoleňáka. Co se hry týče, Hradec byl od začátku výrazně aktivnější a šel do zaslouženého vedení, když si Kanaďan Lalancette potáhl puk na osu a střelou po zemi překonal Lukáše, který nic neviděl.

Na 2:0 pak ve druhé třetině zvýšil svou tradiční dělovkou obránce Filip Pavlík, který dal Hanákům ochutnat nejtvrdší střelu v extralize. Tu si každopádně Mora měla při přesilovce domácích hlídat.

Vzápětí zahrozil Krejčí, jeho chytré zakončení ale skončilo jen na břevnu. To ale bylo ze strany Olomouce takřka vše. Na druhé straně si navíc vyměnili puk Kevin Klíma s Jordannem Perretem a bylo to už 3:0.

Rychle uhašená naděje

Poslední šanci se přeci jen vrátit do hry dostali Kohouti necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny a o snížení se postaral kdo jiné než duo Krejčí – Káňa. Jenže místo, aby více než minutovou početní výhodu pět na čtyři hosté využili ke vstřelení kontaktního gólu přišla chyba Krejčího s Káňou v rozehrávce a střela Pilaře v oslabení vrátila Hradci tříbrankové vedení.

„Neměli jsme takový důraz v soubojích, to rozhodlo. Soupeř byl v tomto lepší a my se s tím po celý zápas nedokázali vyrovnat. Navíc jsme dali jen jeden gól, nehráli jsme dobře ani přesilovky pět na čtyři. Neměli jsme si jak pomoct. Když jsme inkasovali hned po gólu na 3:1, bylo to už hodně těžké,“ hodnotil Jan Tomajko.

Ve třetí dvacetiminutovce ještě korunoval hradeckou převahu a lehkost gólem na 5:1 Jakub Orsava. Mountfield porazil Olomouc poosmé v řadě, počítáme-li i letní přípravné duely.

„Kvalita Hradce je výborná, víme, jak na tom jsou. Problém je, že neproměníme šance ani přesilovky. To nás trápí celou sezonu. Kdybychom to proměňovali, tak ten výkon není tak rozdílný,“ řekl útočník Mory Rostislav Olesz pro televizi O2 Sport.

V neděli čeká Kohouty další náročné venkovní utkání. Od 16 hodin se představí na ledě zvedajícího se Liberce.

Mountfield HK – HC Olomouc 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Lalancette (Kelly Klíma, R. Pilař), 25. F. Pavlík (Oksanen, Blain), 28. Kevin Klíma (Perret), 39. R. Pilař (Koukal), 54. Orsava (Lamper, Koukal) – 39. J. Káňa (David Krejčí). Rozhodčí: Kika, Stano (Slovensko) – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3811.

Mountfield: Kiviaho – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, McCormack, Kalina, Jank – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Lamper. Trenéři: T. Martinec, Čihák a P. Svoboda.

Olomouc: Lukáš – Groch, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí, J. Káňa – Kucsera, J. Knotek, Burian – Olesz, P. Kolouch, Strapáč – Klimek, Nahodil, Kusko – Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.