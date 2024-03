Hokejisté Uničova nedokázali ani na druhý pokus vyhrát Krajskou hokejovou ligu Moravskoslezského kraje. Ve třetím zápase finále prohráli na ledě Orlové 3:4 a celou sérii pak 0:3.

Konec zápasu HC Uničov - Orlová | Video: Michal Muzikant

Do zápasu vstoupil lépe domácí favorit, který vyhrál celou základní část. Orlová se dostala dokonce do vedení 2:0. To však Uničov dvěma brankami ještě do poloviny duelu smazal. Prosadili se Jakub Heža a Michal Šimo. Do třetího dějství se šlo za stavu 3:3, kdy na trefu Juhásze odpověděl druhým přesným zásahem v utkání Heža.

Ve třetí třetině se na gólovou radost dlouho čekalo. Minutu a půl před koncem však využil přesilovku domácí Šěvěček a jeho trefa znamenala celkové vítězství a obhajobu trofeje pro Orlovou. Uničov stejně jako v loňském ročníku skončil v play-off stříbrný.

MHK Slovan Orlová - HC Uničov 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Korec (Juhász, Potočný), 24. Juhász, 32. Juhász (Grepl), 59. Šěvěček (Dang) - J. Heža (O. Heža), 30. Šimo (O. Heža), 40. J. Heža (Fibigr).

Rozhodčí: Novák, Konvička - Puczok, Szewieczek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0.

Uničov: Šoustal - Kuba, Rosecký, Klvaňa, Navrátil, Halouska, Fekiáč, O. Heža, Žajgla, Šimo, Kratěna, Handl, Fibigr, Mrázek, J. Heža, Vrána.