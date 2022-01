Neuvěřitelnou hokejovou pohádku však začal psát až v play-off. Nečekaně jasná záležitost ve čtvrtfinále s Českými Budějovicemi, poté absolutní šok v semifinále s Kladnem, které rozlouskl až rozhodující pátý duel.

Hanáci tak mohli 11. dubna 1994 zvednout nad hlavu pohár pro vítěze po domácím triumfu 2:1 nad Pardubicemi, které tým kolem tehdejšího kapitána Miroslava Chalánka porazil celkově 3:1 na zápasy.

„Divím se, že je to 25 let, protože když se na ty záběry dívám, tak si vybavuji spoustu věcí do detailu – jak jsme jezdili na zápasy, jak jsme společně trávili volný čas mezi utkáními. Je to samozřejmě dlouhá doba, ale vzpomínky jsou o to hezčí,“ přiznal Miroslav Chalánek před třemi lety, když klub slavil významné výročí.

Pád na dno

Na oslavě v roce 2019 se přesněji sešli lidé kolem tehdejšího prezidenta klubu Pavla Čecha. Kontroverzní osoby, které spousta olomouckých fanoušků přisuzuje krach klubu a prodej extraligové licence do Karlových Varů v roce 1997.

Olomouc tak poté musela hrát pouze 1. ligu pod novým názvem HC MBL Olomouc. V roce 1999 byla prodána i ta, a z Olomouce zmizel seniorský hokej na dlouhé dva roky.

Mistrovská sestava HC Olomouc 1994: brankáři Cagaš, Blažek, Nejtek – obránci Flašar, Kuntoš, Vavrečka, Látal, Řezníček, Brejník, Brown – útočníci Smeták, Dopita, Slavík, Čikl, Konečný, Nohel, Chalánek, Eichenmann, Navrátil, Pavlík, Černý, Haman. Trenéři Jiří Matějů a Lubomír Fišer, později Josef Augusta, Lubomír Fisher a Jaromír Přecechtěl. (zdroj HC Olomouc)

