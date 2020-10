Minulý pátek neodcestovali do Litvínova, protože soupeř hlásil výskyt covidu-19. O dva dny později měli hrát olomoučtí hokejisté doma s pražskou Spartou, jenže už v sobotu byli nuceni zápas preventivně odložit pro stejné podezření.

O skoro týden později Mora oznámila, že pozitivní test nakonec mělo dohromady 18 lidí. Hráčů z toho bylo 16.

Podle informací Deníku ale naštěstí většina pozitivně testovaných v HC Olomouc prochází nákazou zcela bezpříznakově.

„Děkujeme všem fanouškům a partnerům za podporu a přízeň v této pro všechny složité době. Přejeme každému hodně sil, pevné zdraví a snad se co nejdříve znovu potkáme na našem zimním stadionu,“ sdělil na webu HC Olomouc marketingový manažer klubu Simon Vejtasa.

Během doby, co jsou Kohouti v karanténě, se situace s opatřeními nejednou měnila.

Zmíněné utkání se Spartou měli Hanáci odehrát ještě s povolenou tisícovkou fanoušků, následně se mělo hrát úplně bez diváků a po čtvrtečním prohlášení ministra zdravotnictví Romana Prymuly se extraliga společně s dalšími organizovanými soutěžemi od pondělí 12. října na dva týdny zcela zastavují. Zatím na dva týdny.

„Momentálně jsou hráči v karanténě, a pak nastoupí do režimu, kdy to Prymula zastavil,“ hlesl do telefonu generální manažer Olomouce Erik Fürst.

Pokud by Prymula nevyřkl poslední přísná opatření, mohla Mora po karanténě nastoupit k tréninku. To ale za současných opatření nejde. Minimálně ne na ledě. Co je vlastně možné? Ve dvaceti lidech trénovat venku, ale bez možnosti jít do šatny.

„Teď je těžké cokoliv předjímat, uvidíme za nějakých 14 dní,“ konstatoval Fürst.

Kvůli svojí karanténě tak Kohouti promeškají v podstatě jen jedno utkání, a to, které měli odehrát v neděli 11. října proti Českým Budějovicím. Zápas osmého kola, který měli odehrát včera v Mladé Boleslavi, totiž byl kvůli nákaze v týmu bruslařského klubu už s předstihem přeložen.