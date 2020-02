Tým trenéra Zbránka nezačal zápas úplně nejlépe a proti poslednímu celku ligové tabulky se dlouho nedokázal prosadit. A když Hanáci nedokázali využít ani svou přesilovku, byli to domácí Kavalíři, kdo otevřel skóre. Jmenovitě se to v osmnácté minutě podařilo Janu Malému, který Molnára překonal po přihrávce Čestmíra Sekaniny. Po první dvacetiminutovce tak platil stav 1:0 pro domácí.

Ve druhé třetině se už ale začalo ukazovat, kdo je v tomto zápase favoritem a začaly se množit i brněnské tresty. Skóre však dlouho zůstávalo beze změny.

„Od nového roku nás trápí zakončení a střílení gólů. Je to individuální věc každého hráče a kluci musí znovu najít klid na hokejce,“ řekl k počáteční střelecké nemohoucnosti trenér olomoucké univerzity Radim Zbránek.

Ta trvala až do pětatřicáté minuty, kdy se paradoxně ve vlastním oslabení prosadil Jan Kropáč, který dotáhl do zdárného konce společnou útočnou akci s Pavlem Skopalem, který si nakonec připsal asistenci.

A s vyrovnaným stavem se olomoučtí hráči příliš dlouho nespokojili, jelikož už za minutu a půl vedli po přesných zásazích Dominika Cacha a Miroslava Janoška už 3:1. Zlepšená hra Hanáků se tedy vyplatila a po čtyřiceti minutách tak na světelné tabuli zimního stadionu v Kuřimi svítil výsledek 1:3.

A ani ve třetí části Olomoučtí nepolevili. Po šesti minutách přidal po krásné individuální akci čtvrtý gól Mikuláš Rimmel a o dvě minuty později přibil pátý hřebíček do brněnské rakve Dominik Cach.

Čas běžel dál a zdálo se, že si tým z Hané připíše na své konto pohodové čtyřbrankové vítězství. To se ale nakonec nekonalo. V rozmezí padesáté šesté a padesáté sedmé minuty se totiž prosadili Sekanina s Mudrychem a lehce tak vylepšili svému týmu celkové skóre.

„Na střídačce panovala až moc velká pohoda, už jsme se viděli jako vítězové. Pak jsme si ale vzali oddechový čas, řekli si k tomu pár věcí a dotáhli zápas do vítězného konce,“ vysvětlil Zbránek.

I tak si ale Zbránkův výběr připsal tři důležité bod, přerušil sérii šesti porážek v řadě a v tabulce se dotáhl na čtvrté plzeňské Akademiky. Brněnští Cavaliers zůstávají s osmi body i nadále osamoceni na ligovém dně.

„Za našimi dosavadními neúspěchy bylo více než jen výsledek na konci utkání. Takže nejde říct, že by tahle výhra byla "nakopnuti". Avšak přerušit tu sérii porážek je určitě motivační impulz k tomu, abychom další zápasy hráli více s klidnou hlavou.“

Do konce základní části ULLH nyní zbývá olomouckým hráčům odehrát poslední tři utkání, a to proti pražské Karlově Univerzitě, pražským Engineers a plzeňským Akademikům. „Budeme pokračovat v tom, co jsme nastavili během série porážek a doufám, že tu koncovku zvládneme co nejlépe,“ uzavřel své hodnocení Zbránek.

Zápas proti UK Prague startuje v pondělí v 17 hodin v Uničově.

Cavaliers Brno - HC Univerzita Palackého v Olomouci 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 18. Malý (Sekanina), 56. Sekanina (Gombarčík, Stupka), 57. Mudrych (Vávra) – 35. Kropáč (Skopal), 36. Cach (Lainka, Janosek), 36. Janosek (Cach), 47. Rimmel (Skopal), 49. Dohnal.

David Kubatík