Informace nepotěšila jak fanoušky, tak samotné aktéry moravské bitvy.

„Sledoval jsem tu situaci už před tréninkem. Je to škoda, nikdo nechce hrát před prázdnými tribunami, zvlášť v play-off. Celou sezonu se na to dřeme a teď je to bez diváků,“ smutnil útočník Mory Jan Knotek, který se v pondělí stal hvězdou utkání a pomohl zajistit Kohoutům proti Zlínu první bod.

O ten druhý se už Mora popere v komorní atmosféře. Do jaké míry to ovlivní tým?

„Trenéři k nám promlouvali. Říkali, že se musíme připravit, jak nejlíp umíme. Bereme to jako fakt,“ konstatoval Knotek.

ZMATKY NA TISKOVCE

Příprava na zápas, co se týká hráčů, zatím probíhá normálně.

„Měli jsme rozbruslení, kde diváci nechodí. Asi nás to poznamená až přímo na zápase,“ tuší Knotek.

V kanceláři olomouckého klubu je ale pořádně rušno.

Zmatek vyvolala mimořádná tisková konference vedení českého hokeje.

„Mám jeden telefonát za druhým. Zmatky přineslo vyjádření o povolených sto divácích na stadionu,“ uvedl generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Ve skutečnosti na tribuně nemůže být vůbec nikdo. Navíc je zřejmé, že k uskutečnění zápasu, který by od 17 hodin měla vysílat stanice O2 TV Sport, je potřeba více než sto osob.

„Pokud jsou v tomto limitu započítány všechny osoby, tak se do něj nevejdeme ani s televizním štábem. Stále nevíme, jestli se bude vůbec hrát,“ připustil obavy Fürst.