/GALERIE/ Na buly souboje dvou bývalých top centrů NHL Krejčího s Plekancem, vedle nich Jaromír Jágr. To poslední vhazování necelých pět vteřin před koncem třetí třetiny sice David Krejčí prohrál, jinak to ale byla exbostonská hvězda, kdo se po zápase mohl radovat z triumfu, vstřeleného gólu i asistence. Mora porazila Kladno 4:3.

Hokejisté Olomouce (v červeném) porazili Kladno. | Foto: HC Olomouc/Alena Zapletalová

„My se známe na buly docela dobře a hrajeme to buly podobně. Bylo to tak padesát na padesát. Ty čtyři vteřiny do konce vyhrál on, je na buly výborný. Nahráli jsme toho proti sobě docela dost v NHL,“ zmínil závěrečné momenty David Krejčí.