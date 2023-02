„První duel byl takový ten klasický v play-off, který skončil o gól. Neodehráli jsme ho špatně, ale soupeř byl šťastnější. Klidně to mohlo skončit naopak. V Krnově jsme odehráli výborné utkání a myslím, že se to tam v nich zlomilo.

Hned v páté minutě poslal domácí do vedení Pavel Handl. Krnov na tuto trefu dokázal ještě reagovat. Ve 13. minutě srovnal ve vlastním oslabení Daniel Kysela. Potom už ale dávali góly pouze Orli.

Ještě do konce třetiny se prosadili Miroslav Kuba a z přesilovky Petr Žajgla a stanovili základ pro postupové vítězství. Ve druhém dějství jej ještě pojistili Martin Chytil a druhým gólem v utkání Miroslav Kuba - bylo to 5:1.

„Pro nás bylo fajn, že jsme po dvou třetinách měli klid a věděli jsme, že bychom to měli uhrát celkem na pohodu,“ usmíval se Kratěna po utkání.

Ve třetí třetině se sice párkrát nějaká pošťuchovačka strhla, ale v žádný výraznější konflikt to nepřerostlo. I proto, že duel byl dávno rozhodnutý a pro Krnov byla poslední dvacetiminutovka sezony utrpením.

Uničov jim v ní naložil dalších pět gólů. Ve 45. minutě zkompletoval v početní převaze hattrick Miroslav Kuba, druhou trefu přidal o chvíli později Handl, který využil přesilovku pět na tři - 7:1.

Odevzdaný soupeř nakonec schytal desítku. V závěrečné pětiminutovce se totiž mezi střelce zapsali ještě Šimo, Heža a k radosti fanoušků zaokrouhlil počet domácích gólů na deset sedm sekund před koncem David Rosecký.

„Přišlo dost diváků a je pro ně dobře, že od nás viděli deset gólů. Jinak je ale jedno, jestli by to skončilo deset nebo 1:0. Pořád by to byl jen play-off bod, takže to nehraje roli,“ nedělal z jasného výsledku žádnou senzaci Kratěna.

V semifinále Uničov narazí na Frýdek-Místek B, který skončil v základní části čtvrtý a ve čtvrtfinále vyřadil Bohumín. Vyhne se tak lídrovi z Orlové, protože Horní Benešov, překvapivě vyřadil ve dvou duelech Studénku, jenž byla po základní části druhá.

„Budeme začínat doma, což je důležité. Na Frýdek bychom si mohli věřit. Musíme hrát poctivě zezadu, gólman Šousty nám chytá skvěle a věřím, že vepředu vždycky nějaké góly dáme. Mohli bychom překvapit a do finále dojít. Navíc suverénní Orlová jde na Horní Benešov, který nikdo nechce, takže tam se může stát cokoliv,“ uzavřel Ivo Kratěna.

HC Uničov - HK Krnov 10:1 (3:1, 2:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 5. Handl (Žajgla), 17. Kuba (Kratěna), 20. Žajgla (Fekiáč, Šimo), 26. Chytil (Vrána), 32. Kuba (Heža), 45. Kuba (Kratěna, Klvaňa), 51 Handl (Fekiáč), 56. Šimo (Handl), 59. Heža (Přecechtěl), 60. Rosecký (Fekiáč). Rozhodčí: Janda, Pelc - Lasák, Lainka. Vyloučení: 12:10. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1.

Uničov: Šoustal - Přecechtěl, Klvaňa, Spurný, Halouska, Fekiáč, Kuba, Žajgla, Rosecký, Chytil, Šimo, Kratěna, Handl, Heža, Vrána.