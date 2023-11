Čtrnáct předešlých vzájemných zápasů hokejistů Plzně a Olomouce skončilo v základní hrací době. Tohle pravidlo porušil páteční duel 21. kola Tipsport extraligy. Mora si podruhé v sezoně vyzkoušela samostatné nájezdy a i podruhé jí vyšla brankářská rošáda s Jakubem Sedláčkem. Kohouti zvítězili 2:1.

Hokejisté Olomouce (v bílém). Branislav Konrád | Foto: Deník/Jan Pořízek

Je to už obehraná písnička. Přesilovky Olomouci v této sezoně nejdou, je nejhorší v soutěži. Ani Plzeň v této herní činnosti nikterak neoslňuje, na rozdíl od Hanáků ale tu svou v první třetině využila, postaral se o to Jakub Pour.

Mora nevyužila ani druhou početní výhodu, s troškou nadsázky však při ní musel faulovat Jan Knotek. A rázem se hosté prosadili při hře ve čtyřech na obou stranách. Rašnerův výlet do útočného pásma podpořil Michal Kunc, který dorazil střelu olomouckého obránce do sítě – 1:1.

Mora byla lepší

Druhá třetina bezesporu patřila Hanákům, kteří si vytvořili několik gólových možností. Tečovaná střela Švrčka dokonce zazvonila na tyči. Famózní výkon však předváděl aktuálně reprezentační gólman gólman Dominik Pavlát.

Důkazem budiž statistika střel na bránu - po čtyřiceti minutách to bylo 28:15 pro Olomouc, Mora byla lepším týmem. V tomto trendu se pokračovalo i ve třetí třetině.

Rozhodnout mohli Plášek nebo Navrátil, na straně Plzně Pour, oba brankáři však vše ustáli a šlo se do prodloužení.

V tom měl tři šance dobře bruslící Jakub Sirota, Pavláta ale nepřekonal. Lvova nabídka na Kvasničku zase byla příliš skákavá, Indrákovu bekhendovou kličku zase přečetl Branislav Konrád.

Ten už stejně jako proti Karlovým Varům nezasáhl do samostatných nájezdů, to už se do olomoucké klece postavil Jakub Sedláček.

V dovednostní disciplíně dominovali brankáři, až v páté sérii se trefil Jakub Lev. Karel Plášek musel dát – a povedlo se. Dalším úspěšným střelcem byl až v jedenácté sérii Silvester Kusko. Ten tak rozhodl o dvoubodovém zisku pro kohouty.

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 1:2sn (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Pour (Schleiss, Jiříček) – 16. Kunc (Rašner), rozhodující nájezd Kusko. Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 4 064.

Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Piskáček, Jiříček – Söderlund, Mertl, Holešinský – Schleiss, Indrák, Lev – Rekonen, Jansa, Šiler – Hrabík, M. Soukup, Pour. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Rašner, Švrček, Černý – Káňa, Nahodil, Navrátil – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Macuh, Orsava – Kunc, Anděl, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.