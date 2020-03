Zatímco úterní zápasy extraligového předkola se hrály bez diváků, nyní se vedení soutěže dohodlo s účastníky na přerušení play-off do 29. března.

Důvodem je opatření proti šíření koronaviru a zákaz pořádání akcí s účastí více než 100 osob, což nejsou všechny hokejové kluby schopny dodržet.

Během více než dvoutýdenního přerušení soutěže se bude čekat, zda se tato podmínka změní a bude se moci play-off ve zkráceném režimu dohrát.

„Nedá se zorganizovat zápas pod sto lidí. Proto jsme se takto rozhodli,“ potvrdil Fürst na cestě z hokejového jednání.

Mora v úterý podlehla za zavřenými dveřmi Zlínu, který srovnal v sérii předkola stav na 1:1.

Podle nového rozpisu se série zkracuje na dvě výhry a rozhodující zápas by se hrál 30. března na zlínském ledě.

Určitou výhodu by tak paradoxně měl hůře umístěný tým v tabulce.

„Vzhledem k situaci, která panuje, s tím nemůžeme mít problém. Není na výběr,“ pokrčil rameny Fürst.

„Z toho není nikdo šťastný. Připravovat se tři týdny na jeden špíl? Není to pro nás nějaká super situace,“ doplnil útočník Mory Vilém Burian.

ČEKÁNÍ S NEJISTÝM KONCEM

Pro hokejisty tak nastalo období nejistoty.

„Ještě jsme nebyli ve spojení s nikým z vedení, abychom věděli, jak to bude probíhat v těch následujících třech týdnech. Ve čtvrtek ráno máme sraz na zimáku, kde se dozvíme podrobnější zprávy,“ prozradil Burian.

Jeho tým se tak musí zkusit připravit na možný zápas o všechno. Pokud by soutěž pokračovala, mohla by si Mora na konci března vybojovat postup do čtvrtfinálové série hrané jen na tři vítězné zápasy.

„Je to čekání s nejistým koncem. Ani nevíme, jestli se to vůbec bude hrát. Těžko říct, jestli se situace za těch necelých dvacet dnů zlepší natolik, aby se nějaká opatření zrušila. Spíš jsem k tomu skeptický,“ přiznal Burian.

Plánovaný výjezd do Zlína nyní Kohoutům pochopitelně odpadá. Nechat rozehranou sérii víc než dva týdny stát, to se jejímu aktérovi ale moc nezamlouvá.

„Jestli se jedná o jeden zápas, raději bych ho odehrál teď. Ať se to rozhodne,“ nabídl svůj pohled Burian.

Případné pokračování play-off před prázdnými tribunami mu pak stejně nedává smysl.

„To byl šílený zážitek,“ ohlédl se Burian za úterní bitvou hranou v komorní kulise.

Vyjádření ředitele extraligy Josefa Řezníčka:

„Kluby rozhodnutí přijaly s tím, že předkolo, v němž jsou obě série 1:1 na zápasy, by se dohrálo jedním rozhodujícím utkáním u těch týmů dle rozpisu soutěže (tedy ve Zlíně a v Karlových Varech). Následně po dni volna by 1. dubna navázalo čtvrtfinále ve zkrácené verzi na tři vítězství. Stejným způsobem by se pokračovalo dál tak, abychom byli schopni soutěž dohrát. Pokud ale bude i nadále platit limit sta lidí, nelze potom pokračovat dál. Některé kluby nejsou schopné za takových podmínek garantovat odehrání zápasů. A my pak s rozpisem vyřazovacích bojů nemůžeme jít za datum 30. dubna.“