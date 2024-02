/FOTO + VIDEO/ Jako by pražská Sparta v pátek odčarovala kouzlo plechárny. Hokejisté Olomouce padli i v nedělním domácím duelu s Vítkovicemi, jediným hráčem, který překonal výborně chytajícího Klimeše, byl v přesilovce Jakub Navrátil, to už Moře ale zbývalo jen osm a půl minuty.

Jinak olomoucká efektivita spadla na bod mrazu. Čtyři góly ve třech zápasech, to je prostě málo.

„Někdy to tam padá, jindy ne. Před přestávkou jo, teď bohužel přestalo,“ krčil rameny olomoucký trenér Jan Tomajko. „Měli jsme dát gól dříve, ze šancí ve druhé třetině. Pak by nám to zvedlo sebevědomí. Když ale hrajete přes padesát minut s nulou, působí to na každého,“ dodal kouč.

Knotek skóre neotevřel

Nejblíže vstřelené brance byl v první třetině z pohledu Olomouce Jan Knotek, zkušený forvard však sám před gólmanem Klimešem těsně minul.

„To je moje momentální rozpoložení, proto to tak dopadlo. Nemám sebevědomí. Navíc jsem měl problém s ledem. Trošku se na nás podepsala Sparta, což bylo náročné utkání,“ zmínil Knotek.

A tak na druhé straně v přesilovce využil druhou vítkovickou přesilovku v utkání Rihards Bukarts, který si počínal nejlépe na brankovišti před Konrádem.

Hned po 37 sekundách hry v prostředním dějství musel olomoucký gólman lovit puk ze sítě podruhé, nahrávku Zdráhala přes osu útočného pásma uklidil dělovkou na bližší tyč Marcel Barinka.

Poté byli Hanáci aktivnější, několik slibných šancí však zlikvidoval dobře chytající Klimeš a tak div že v polovině zápasu ze samostatného úniku nezvýšil na 0:3 opět Bukarts. Proti byl Konrád.

„Nezačali jsme dobře, gól na 0:2 s námi zacloumal. Vítkovice měly v první půlce zápasu lepší reakce, byly všude dřív. Hosté výborně bránili, těžko jsme se prosazovali, žádné dorážky,“ kroutil hlavou Tomajko.

Naděje přišla pozdě

Ani ve třetí třetině se domácí nedokázali dostat do tlaku, naopak, nebezpečnější byli Ostravané. Naději pro Olomouc vykřesala přesilovka a střela Jakuba Navrátila, která přeci jen prošla Klimešovi pod betony – 1:2.

„Byli jsme jinak málo pohotoví v útočném pásmu. Když jsme mohli vystřelit, přehrávali jsme to,“ všiml si také Jan Tomajko.

Srovnáním to zavánělo pří závěrečné power play domácích, v bráně však skončil pouze hostující hrdina Klimeš, Navrátil pak neusměrnil puk do odkryté brány a mohly propuknout dlouhé vítkovické oslavy.

Radost byla o to větší, že přišla po domácím propadáku s Českými Budějovicemi (5:7), který odnesl kapitán Dominik Lakatoš. V Olomouci nenastoupil. „Nebyl nominován,“ řekl stručně vítkovický kouč Pavel Trnka.

HC Olomouc – HC Víktovice Ridera 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Navrátil (Kusko) – 18. Ri. Bukarts (Percy, Krieger), 21. Barinka (P. Zdráhal, Fridrich). Rozhodčí: Šír, Cabák – Axman, Blažek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 5187.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Kucsera – Plášek, Anděl, Orsava. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.