/FOTO + VIDEO/ Druhou tisícovku zápasů v dresu Olomouce načal obránce Jiří Ondrušek prohrou 3:4 s Litvínovem po samostatných nájezdech. Ty tak určily, že Mora v předkole play-off půjde na Liberec právě místo Vervy, která se posunula na pátou příčku a přivítá Plzeň.

Hokejisté Olomouce proti Litvínovu. Jiří Ondrušek se dočkal pocty za tisíc odehraných utkání v dresu Mory. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Neřešili jsme soupeře, chtěli jsme prostě vyhrát, naladit se na předkolo a dostat do sebe pozitivní energii. Výsledek 3:3 je proti kvalitnímu soupeři dobrý, ale byla tam spousta chyb, které su musíme rozebrat,“ měl jasno Jiří Ondrušek, o kterém byl z pohledu olomouckého fanouška nedělní zápas z velké části.

Samostatné kolo při rozcvičce, červený koberec před zápasem, choreo fanoušků. Jiří Ondrušek coby olomoucká legenda odehrál 1001. duel za olomoucký klub.

„Jsem za to rád, vážím si práce lidí, kteří tu slávu zorganizovali. Ale radši bych byl, pokud by to nebylo v den zápasu, popravdě jsem chtěl, aby to bylo rychle za mnou,“ zasmál se kapitán Mory.

„Byla to pro mě velká spousta vjemů, které mě trošku rozptylovaly, představoval jsem si to trošku jinak a hlavně vítězně,“ přiznal obránce.

Ondrušek cílí na dvacet sezon. Návrat Krejčího? Budeme doufat

Potenciální generálka

Rozhodovalo se o soupeři pro předkolo play-off, Hanáci však měli jistotu desáté pozice. Výhrou si mohli vystřelit cestu do Litvínova.

„Potenciálně mohlo jít vlastně už o první zápas play-off v posledním kole základní části. Hokej přináší skvělé věci. Chtěli jsme ukázat svou sílu a vrátit se ke věcem, které nám jdou,“ řekl asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

Zápas plný zvratů chvíli Vervu Olomouci skutečně nabízel do předkola, ve třetí třetině naopak dokonce Litvínov otočil na 1:2 a chvíli to vypadalo, že se posune do čtverky před brněnskou Kometu a do předkola nebude muset vůbec jít.

Poté se obrat ve skóre povedl i kohoutům, ani vedení 3:2 však nevydrželo dlouho. Nájezdové představení Ondřeje a Davida Kašeho pomohlo hostům na pátou příčku.

„Bylo to hodně fyzické, typický zápas, ve kterém o něco jde. Mělo to kvalitu. V přesilovkách jsme měli šance, nehráli jsme je špatně, je ale třeba přidat. Tohle mohlo udělat rozdíl. Speciální týmy budou v play-off rozhodovat,“ myslí si Petrovický.

Záporná bilance s Tygry

S Libercem Mora v aktuální sezoně třikrát padla, pokaždé o tři góly. Jedinou výhru si Hanáci připsali 1. prosince v plechárně, kde zvítězili 3:2.

„Nevyberete si. Vyhrají detaily. Je to rychlý soupeř, bude potřeba dělat správná rozhodnutí. Mají dobré brejkové situace. Čím méně chyb uděláme ve středním pásmu, tím lépe,“ zmínil Róbert Petrovický.

Začínat však Olomouc bude venku. V Liberci odehraje první dva duely ve středu a ve čtvrtek, v sobotu pak hostí třetí a případně čtvrtý duel. Pokud by se hrál rozhodující pátý zápas, bylo by to v úterý 12. března na ledě Bílých Tygrů.

„Chceme využít našich předností a slabin soupeře. O některých víme. Chceme hrát v jeho pásmu a nedat mu možnost chodit do nebezpečných situací,“ doplnil Róbert Petrovický.

Preview. Zubry čeká tým s formou i útočnými esy

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 3:4sn (1:0, 0:1, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Navrátil (Rašner, Sirota), 50. Kusko z trest. střílení, 55. Orsava (Rutar, Nahodil) – 34. Koblasa (D. Kaše, Hlava), 47. Jurčík (Kudrna), 56. Kirk (Abdul), rozhodující nájezd O. Kaše. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Lhotský, Thuma. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 5 023.

Olomouc: Sedláček – Sirota, Rutar, Ondrušek, Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, Nahodil, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, P. Musil, Bambula – Kusko, Knotek, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Litvínov: M. Tomek – Baránek, Zile, Šalda, Jaks, Czuczman, D. Zeman, Demel – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Jurčík, Kirk, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.