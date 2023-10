/FOTOGALERIE/ Jízda litvínovských hokejistů za extraligovým rekordem v počtu výher v řadě skončila na Hané. Rozjetá mašina v Olomouci narazila na houževnatou Moru, která naopak ukončila sérii porážek proti nejtěžšímu možnému soupeři.

Hokejisté Olomouce se po utkání s Litvínovem porvali.

Verva jako by porážku 1:2 na ledě outsidera těžce nesla, po skončení nedělního duelu se strhla hromadná mela trvající několik minut.

„Začátek situace jsem neviděl, ale hraje se až do konce, jsou tam emoce, které z hráčů tryskají. Pro diváky to asi bylo pěkné,“ usmíval se olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Já si hlavně myslím, že je krátce po utkání, abychom to hodnotili, až po zhlédnutí videa si každý udělá obrázek a ti, co jsou za to odpovědní, vyvodí důsledky,“ přidal se kouč Litvínova Karel Mlejnek, který konec litvínovské krasojízdy bral s poklidem.

„Nechtěl jsem se o tom bavit, ani v rámci prodloužení klubové série. Snažíme se pracovat ze dne na den a věděli jsme, že ten moment někdy přijde. Bohužel to bylo dnes,“ pokrčil rameny.

Mora hrála zodpovědně

Že cesta za dvanáctou výhrou chemiků za sebou bude trnitá, naznačila hned první třetina. Olomouc s pozměněným složením útoků i obranných dvojic (a bez zraněného Arona Chmielewského) začala velmi dobře, samostatný únik Macuha a jeho bekhendovou kličku ale Zajíček přečetl. Velmi nebezpečná byla i Řezníčkova rána ihned po vhazování.

Litvínov zahrozil Jurčíkem, Konrád ale byl připraven. Ve druhé dvacetiminutovce už ale chemici šli do vedení, pěknou akci zakončoval opět Ondřej Jurčík.

Důležitá byla rychlá odpověď dua Macuh – Navrátil. Jakub Navrátil necelé čtyři minuty po trefě hostů svým čtvrtým gólem v sezoně srovnal. V poslední sekundě druhé třetiny ještě mohl z dorážky skórovat Řezníček.

Ve třetím dějství Mora nejprve připomněla své trápení v přesilových hrách, tentokrát ji to ale mrzet nemuselo. V čase 52:13 našel Jakub Sirota v ideální střelecké pozici Jana Bambulu, který dal rozhodující branku utkání.

„Doufám, že jsem to v Liberci odstartoval a teď to tam bude padat. Kuba Sirota mě tam krásně našel, je to skoro jeho gól, musím mu poděkovat,“ usmíval se Jan Bambula.

Emoce na závěr

V infarktovém závěru Olomouc přečkala i hru Litvínova v šesti proti čtyřem, ještě než se v plecharéně začalo slavit, viděli diváci hromadnou bitku, po které rozhodčí nenechali oba týmy ani podat si ruce.

Vše měli odstartovat Jan Káňa s Jindřichem Abdulem, trest po zápase dostali také Adam Rutar, Ondřej Kaše a Denis Zeman.



„Šel jsem slavit a najednou se tam mlátili. Myslím, že to do dalších zápasů přenášet nebudeme, chtěli jsme si podat ruce, bohužel to nevyšlo. To jsem zažil jen při covidu,“ zasmál se Jan Bambula.

„Trvalo to dlouho, takže nevíte, jestli někdo neměl ještě zlost a nenastartovalo by se to znovu. Rozhodčí chápu,“ dodal autor vítězné branky.

Olomouc po první čtvrtině základní části nasbírala ve třinácti duelech 15 bodů a patří jí jedenácté místo tabulky. Do odvet vstoupí Mora v pátek na ledě Kladna.

Vrací se i Plášek

„Po čtyřech prohrách to byl hodně těžký zápas z hlediska sebevědomí. Litvínov je nahoře a naopak má sebedůvěru. Měli jsme dobrý začátek, daleko lepší než v utkáních předtím. To určilo ráz. Náš výkon byl konzistentní,“ ohlédl se ještě Jan Tomajko a na závěr udělal radost olomouckým fanouškům.

„Karel Plášek bude zítra na tréninku,“ odpověděl na dotaz novinářů směrem k případnému návratu přerovského odchovance ze zámoří do plecharény.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Navrátil (Macuh, Anděl), 53. Bambula (Sirota) – 30. Jurčík (Zile, Válek). Rozhodčí: Šír, Pilný – Axman, Bohuněk. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Střely na branku: 29:26. Diváci: 4 538.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil, Orsava – Kunc, Knotek, Bambula – Anděl, Macuh, Navrátil – Klimek, P. Musil, Kucsera. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Litvínov: Zajíček – Zile, Demel, Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Kirk, Abdul, Válek – Jurčík, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.