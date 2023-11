Hokejisté Olomouce prohráli na vlastním ledě v 17. kole extraligy s prvními Pardubicemi jasně 1:5. Rozhodla až poslední třetina, ve které dovršil hattrick hostující obránce Ondřej Vála. Moře nepomohla ani černá sada dresů, v níž nastoupila poprvé v sezoně.

Atmosféra na zápase HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice | Video: Deník/David Kubatík

Hokejisté Olomouce nastoupili do utkání s Dynamem Pardubice poprvé v sezoně ve třetí černočervené sadě. Favorita utkání a lídra celé extraligy pak dokázali zaskočit, když v deváté minutě využil nabídku Navrátila Rašner, který první gólem v ročníku poslal Moru do vedení.

Jenže z něj se domácí radovali jen minutu a půl. Poté nahodil puk od modré čáry Vála a Sedláček přes clonícího hráče neviděl a bylo vyrovnáno.

Dynamo v prostřední části duel otočilo na svoji stranu. Opět se prosadilo po nahození. Tentokrát puk z hokejky Dvořáka skončil šťastně na brankovišti Sedláčka a přímo u hokejky Lukáš Sedláka, který jej tak jen doklepl do prázdné brány.

Svižné utkání přineslo první nedovolený zákrok až ve své polovině. Při vyloučení Švrčka ale domácí dvakrát udržel ve hře o body brankář Sedláček. Naopak při druhé početní nevýhodě, kdy se diváci hodně zlobili, že byl na trestnou odeslán Sirota, mohl srovnat Rašner, ale Will jej vychytal.

Jenže Moře se nepovedl vstup do poslední periody. Hned po dvou a půl minutách totiž prošla tečovaná střela Vály za Sedláčka a bylo to o dva góly. A obránce Pardubic završil povedený večer čtyři minuty před koncem, když zkompletoval hattrick.

„Byl to jeho večer. Možná působil s knírem jako někdo jiný. Jeho role v našem týmu je malinko jiná. Měl i štěstí, ale poradil si s těžkými kotouči na modré,“ řekl ke svému svěřenci kouč Pardubic Václav Varaďa.

„Měli jsme dobrý začátek, vytěžili jsme z toho gól. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že jsme skóre chtěli zlomit, ale bohužel jsme inkasovali tři góly. Třetí gól nás zlomil zamával s námi a pak jsme dostali ještě dva, což bylo kruté, jelikož to byl do té doby vyrovnaný zápas. Ale měli jsme hrát šedesát minut, poslední góly byly laciné,“ hodnotil domácí trenér Jan Tomajko.

K radosti hostujícího kotle přidal ještě pátou branku Dynama Martin Kaut a pojistil jasné vítězství svého týmu, který tak navýšil náskok na čele tabulky. Olomouc je desátá.

„Bylo to bojovné a urputné utkání. Inkasovaný gól v úvodu s námi malinko zacloumal. Byli jsme ale trpěliví, plnili jsme, co jsme si řekli před utkáním. Zlom bych viděl ve třetí brance. Duel nás stál dost sil, ale tým hrál celých šedesát minut dobře. Výsledek 5:1 nepřeceňujeme, průběh tomu neodpovídal,“ uzavřel Varaďa.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Rašner (Navrátil) - 11. Vála (Kaut, A. Musil), 29. Sedlák (T. Dvořák), 43. Vála (Kolář, Hyka), 57. Vála (Radil, Zohorna), 58. Kaut (Musil).

Rozhodčí: Kika, Cabák - Axman, Blažek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 5251.

Olomouc: Sedláček – Rašner, Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Mareš – Orsava, Nahodil, Káňa – Bambula, Knotek, Kunc – Navrátil, Anděl, Plášek ml. – P. Musil, Macuh, Kusko. Trenér: Jan Tomajko.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Paulovič. Trenér. Václav Varaďa.