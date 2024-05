„My jsme HC Olomouc určitě nic neudělali. To, že říká, že má jinou historii a my do ní nepatříme, nás mrzí, ale nic s tím nenaděláme. Fanouškovský zájem dává jasně najevo, že oni historii vnímají jinak než současné klubové vedení,“ říká Pavel Čech, manažer mistrů z roku 1994, který v dubnu uspořádal velkolepou připomínku olomouckého triumfu ve vyprodaném kině Metropol.

„Titul získala Olomouc. Olomoucký hokej. Objevily se pak nevraživosti a věci, které ho trošku devalvují. Myslím si, že je to pro Olomouc škoda. My jsme tehdy bojovali za město, za klub a olomoucké diváky. Pro nás je to pořád titul Olomouce,“ přidal se Miroslav Chalánek, kapitán Mory, který pozvedl nad hlavu pohár pro vítěze extraligy.

Vytrácely se peníze i opory

Pravdou je, že po zisku mistrovského titulu to šlo s olomouckým hokejem zejména ekonomicky z kopce. S triumfem do klubu nepřipluly miliony, spíše naopak.

„Další sezona byla složitější v tom, že jsme museli na významné evropské akce, třeba finále Evropského poháru ve Finsku, a sponzorů nepřibylo. Kvůli změnám v regionu jich naopak ubylo. Klub celou dobu pracoval v rozpočtových provizoriích,“ vysvětloval před lety v rozhovoru pro Deník Pavel Čech.

„To nejsložitější období přišlo po sezoně 1994/95, kdy jsme vypadli hned po prvním kole play-off s Českými Budějovicemi a kdy bylo jasné, že tak kvalitní kádr bude složité udržet pohromadě nebo ještě doplnit. Také se začala vytrácet ekonomická síla v regionu,“ zmínil také.

Právě jemu olomoučtí fanoušci často přisuzovali prodej extraligové licence do Karlových Varů v roce 1997. To však manažer odmítá. „Převod licence, který je mi přisuzován, se mnou nesouvisel. Já jsem naopak převod do Karlových Varů zablokoval na Českém svazu ledního hokeje a v Asociaci profesionálních klubů,“ hájil se Pavel Čech.

Někde tady nicméně najdeme důvody současného distancování se HC Olomouc od nečekaného hanáckého titulu z roku 1994.

Na webu HC Olomouc o extraligovém prvenství najdeme alespoň zmínku v záložce historie klubu. Připomínky však dle všeho stále nejsou žádoucí. Je to škoda, zvlášť, když něco podobného je v současné době nadvlády extraligových gigantů velká utopie.

„Šance je vždycky. Ale je to otázka síly mužstva, ekonomického zázemí, musí se sejít více věcí. Vyhrát titul není jen o momentální formě, ale i o dlouhodobé práci. Extraliga má dnes ekonomicky silné kluby typu Pardubice, Třinec, Sparta. Dnes je dobře, když Olomouc chce v extralize zůstat a obstát tam. To se jí daří,“ zamyslel se závěrem Miroslav Chalánek.