FOTOGALERIE / Přesně před 30 lety byl dopsán jeden z nejúžasnějších hokejových příběhů. Podceňovaný klub ze srdce Moravy se 11. dubna 1994 ve své plechové hale stal extraligovým šampionem a historicky první mistrem samostatné české soutěže.

Mistři! Vítěz české extraligy HC Olomouc s trenérem Josefem Augustou. Oslavy extraligového titulu v olomoucké plecharéně 11. dubna 1994 | Foto: Jiří Kopáč

Výhra HC Olomouc 2:1 nad Pardubicemi ten památný večer znamenala jediné: napěchovaná plecharéna, kam se nacpalo prý až 9 tisíc fanoušků, slavila senzační titul.

Pohár pro prvního vítěze české extraligy zvedl nad hlavu olomoucký kapitán Miroslav Chalánek, z triumfu se na ledě radoval trenér Josef Augusta (legendární kouč zemřel v roce 2017), prezident klubu Pavel Čech a součástí mistrovského týmu byly takové legendy jako Jiří Dopita, Aleš Flašar či brankář Pavel Cagaš.

Strůjci olomouckého hokejového zázraku rozjeli bouřlivé oslavy už v hokejové kabině, kde tekl šampus proudem - na úspěch si připíjel i tehdejší primátor Milan Hořínek. Hráči se pak přesunuli na Pevnůstku a pokračovalo se až do rána.

Hanácké ozvěny: legenda Flašar o titulu, pádu Mory i Augustově vojně

Pozoruhodný byl fakt, že Mora v základní části prvního ročníku samostatné české extraligy skončila až sedmá. Tabulce tehdy vévodilo Kladno před Českými Budějovicemi a Vítkovicemi.

Do finále s Pardubicemi se Olomouc dostala po dramatické semifinálové sérii s Kladnem, kterou rozhodly až samostatné nájezdy v posledním pátém utkání.

Mistrovská sestava HC Olomouc 1994: brankáři Cagaš, Blažek, Nejtek – obránci Flašar, Kuntoš, Vavrečka, Látal, Řezníček, Brejník, Brown – útočníci Smeták, Dopita, Slavík, Čikl, Konečný, Nohel, Chalánek, Eichenmann, Navrátil, Pavlík, Černý, Haman.

Trenéři Jiří Matějů a Lubomír Fišer, později Josef Augusta, Lubomír Fisher a Jaromír Přecechtěl. (zdroj HC Olomouc)

30 let od titulu Mory: olomouckou kavárnu ovládli hokejoví mistři

Od titulu na dno a zase zpátky

Olomouc se však po zisku titulu na hokejovém výsluní dlouho nehřála. O tři roky později končila sezonu na 12. místě a extraligovou licenci vedení prodalo do Karlových Varů, Mora se přesunula o patro níž do první ligy.

V roce 1999 klub prodal licenci i na druhou nejvyšší soutěž a mužský hokej z Olomouce na dva roky úplně zmizel.

Hokejové devadesátky v Olomouci: pohádkový titul i hororový pád na dno

Cesta zpět začala až s nástupem nového tisícíletí. Přes druhou ligu se Mora v roce 2003 probila do první ligy. V roce 2014, symbolicky přesně 20 let po zisku prvního a (zatím) jediného extraligového titulu, vybojovala návrat do nejvyšší soutěže.

Mora to dokázala!!! Olomouc se vrací do extraligy