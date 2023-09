/FOTO + VIDEO/ Pět výrazných odchodů, čtyři zajímavé příchody. Nejen s tím jdou hokejisté Olomouce do jubilejní desáté sezony od návratu do extraligy. Kromě nového generálního partnera či ikony slovenského hokeje Róberta Petrovického v roli asistenta trenéra vítají kohouti také last minute posilu do brankoviště. Využít můžou služby zlínského Daniela Hufa.

Tisková konference hokejového HC Olomouc před startem extraligové sezony 2023/24 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Získali jsme jej na střídavé starty s tím, že do Zlína může putovat Jakub Sedláček,“ poodkryl generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Stabilní dvojici by však od začátku měli utvořit Branislav Konrád se Sedláčkem. Kdo bude jedničkou? „Je to otevřené,“ nechtěl být konkrétní hlavní kouč a jednatel klubu Jan Tomajko.

„Samozřejmě víme, kdo bude chytat proti Kladnu. U gólmanů je to tak, že některý formu má větší, jiný menší, ale myslím, že gólmanskou dvojici máme kvalitní. Ať nastoupí kterýkoliv, určitě se nemusíme bát, že uděláme chybu,“ věří Tomajko.

Fürst: Snad nás začnou brát vážně

Právě na výkonech gólmanů v uplynulých sezonách do značné míry stál úspěch odborníky často podceňovaného olomouckého týmu. Ten však pravidelně boří mýty o záchranářských bojích a naopak pravidelně bojuje ve čtvrtfinále. Během devíti sezon se to povedlo pětkrát, jednou play-off předčasně ukončil covid.

Tisková konference hokejistů HC Olomouc před extraligovou sezonou 2023/24. Erik FürstZdroj: Deník/Ivan Němeček

„Doufám, že nás začnou brát vážně a že jsme se v extralize zabydleli,“ řekl Erik Fürst. „V predikcích před sezonou jsme pravidelně pasování na baráž. Zaplaťpánbůh se v těchto vodách nepohybujeme,“ připomněl generální manažer.

Fürst se vrátil i k minulé sezoně. „Minulá sezona nebyla zlá, ale čekali jsme od ní něco víc. Doufám, že se nám to podaří prolomit,“ zmínil Fürst.

Že by olomoucký atak na semifinále? „Začátek je vždy o tom, dostat se do play-off a jít v něm dál. Loni jsme sezonu dobře odstartovali, ale pak přišla vlna zranění a byla obrovská,“ dodal.

Tomajko: Chceme se posunout herně

Semifinálové ambice okamžitě mírnil Jan Tomajko. „Pevně věříme, že naše výkonnost bude minimálně stejná jako v minulém roce. Chceme se posunout herně,“ řekl kouč úvodem.

„Nemluvil bych o semifinále. Minulý rok nám vyšla celá první polovina sezony a v tom bychom chtěli pokračovat, co se týče naší hry. Aby diváci byli spokojení a líbilo se jim to. Co nastane dál, je bonus,“ nechtěl být konkrétní.

„Je to otázka konzistence a výkonnosti. Až potom můžeme pomýšlet na to, že by z toho mohlo být semifinále. Prvotně se ale musíme dívat pod nás. Ne sledovat nejlepší čtyři týmy, musíme být pokorní,“ zůstává Jan Tomajko nohama na zemi.

Tisková konference hokejistů HC Olomouc před extraligovou sezonou 2023/24. Zleva PRESS manažer Tomáš Schmiedt, marketingový manažer Simon Vejtasa, generální manažer Erik Fürst, hlavní trenér a jednatel Jan Tomajko, asistent trenéra Róbert Petrovický a kapitán Jiří Ondrušek.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Posily se povedly, co Plášek?

Odchody Jana Lukáše, Tomáše Dujsíka, Jana Káni, Rostislava Olesze a Petra Strapáče by měly nahradit příchody gólmana Jakuba Sedláčka, obránce Jakuba Siroty a střelce Arona Chmielewskiho či důrazného útočníka Roka Macuha.

„Vypadali v přípravě dobře, do sestavy zapadli výborně. Zatím jsme spokojeni. Mají dobrý přístup na tréninku i v zápasech. Věříme, že budou posilami a nahradí hráče, kteří odešli, abychom pokračovali ve stylu, který se prezentujeme. I svým hokejem nám do týmu zapadnou,“ věří Tomajko. „Kluci, co přišli, zapadli výborně do kolektivu a v přípravě podávali výborné výkony,“ potvrdil i kapitán Jiří Ondrušek.

Před startem sezony visely nad kádrem kohoutů de facto jen dva otazníky. Jak to bude s Karlem Pláškem, který se k týmu připojil loni v listopadu a okamžitě se zařadil mezi olomoucké opory. Třiadvacetiletý útočník nicméně stále má platnou smlouvu v NHL a zamířil na kemp Vancouveru.

„Trénoval s námi v srpnu, jeho prioritou však je, aby mu vyšel kemp v Kanadě. Od toho se vše bude odvíjet. My mu přejeme, aby se prosadil tam, ale samozřejmě, že jeho návrat může být ve hře,“ nastínil Jan Tomajko.

Druhou neznámou představoval zdravotní stav forvarda Lukáše Kucsery. „Měl zdravotní problémy, v srpnu jsme byli domluveni, že uvidíme, jak bude fungovat. A zatím mu zdraví funguje výborně, musíme to zaklepat,“ pověděl Jan Tomjako s tím, že forvard má platnou smlouvu na další sezonu.

Olomoučtí fanoušci nicméně ten největší otazník pochopitelně vidí v možném návratu hvězdného Davida Krejčího během sezony. Na tiskové konferenci však na toto téma nepadla zmínka.

„Chystáme se na sezonu bez Davida, ale v Olomouci asi nenajdete člověka, který by ho tady nechtěl,“ řekl Deníku obránce Jiří Ondrušek. „On sám neví,“ pokrčil rameny.

Pastrňák o Krejčím: S Olomoucí soupeře mlátili!

Pozitivní příprava, teď Kladno

V přípravě Mora ze sedmi utkání dokázala čtyři vyhrát a na páteční premiéru s Kladnem se naladila sedmigólovou demolicí Trenčína. Trenéři jsou s letním obdobím spokojeni.

„Viděli jsme hráče s benzínem úplně na dně a sledovali, jak dokážou řešit různé situace. Viděli jsme od všeho trošku a vyzkoušeli si různé situace, které byla potřeba vyřešit,“ pochvaloval si asistent trenéra Róbert Petrovický. „Myslím, že jsme to společně zvládli všichni dobře a hlavně – jdeme do toho všichni zdraví,“ doplnil.

Už v pátek tak odstartuje nový ročník Tipsport extraligy, pro kohouty s nádechem desetiletého jubilea. Na úvod do ikonické plecharény dorazí Kladno.

„Očekáváme těžký a bojovný zápas. Kladno už nechce určitě do baráže, bude hrát obětavý hokej, musíme se hlavně dobře připravit hlavou,“ dobře ví Jiří Ondrušek.

Páteční duel startuje v Olomouci v 18 hodin.

Soupiska HC Olomouc:

Brankáři: Branislav Konrád, Jakub Sedláček, Daniel Huf

Obránci: Tomáš Černý, Tomáš Galvas, Lukáš Mareš, Jiří Ondrušek, Alex Rašner, Adam Rutar, Dalibor Řezníček, Jakub Sirota, David Škůrek, Jan Švrček

Útočníci: Lukáš Anděl, Jan Bambula, Aron Chmielewski, Lukáš Klimek, Jan Knotek, Lukáš Kucsera, Michal Kunc, Silvester Kusko, Rok Macuh, Joshua James Mácha, Matouš Menšík, Daniel Ministr, Pavel Musil, Lukáš Nahodil, Jakub Navrátil, Jakub Orsava, Matěj Tomajko, Michal Tomeček



Realizační tým:

Hlavní trenér: Jan Tomajko

Asistent trenéra: Róbert Petrovický

Trenér brankářů: Martin Prusek

Kondiční trenér: Jakub Fryč

Videotrenér: Petr Fiala

Vedoucí mužstva: Josef Podlaha

Kustod: Petr Přecechtěl

Kustod/masér: Tomáš Bajgar

Lékaři: Petr Utíkal, Matěj Smižanský

Fyzioterapeut: Ondřej Žídek