„Z těch tří zápasů to byl od nás nejpovedenější výkon,“ řekl trenér Mory Zdeněk Moták, ale jedním dechem dodal: „Problémem je, že jsme si vstřelili tři vlastní branky. Pokora k soupeři, ale tohle Spartě a nikomu jinému nemůžeme povolit,“ smutnil.

ZNOVU BRZY INKASOVANÝ GÓL

Po pražských zápasech se v olomoucké kabině shodli, že klíčový byl fakt, že jako první inkasovali. „Musíme dát první gól my,“ říkali.

Jenže ze hry neuplynuly ani dvě minuty a Kohouti už prohrávali. Kucserovu lacinou ztrátu ztrestal Forman. „Na první branku jsme jim nahráli,“ štvalo Motáka.

Hosté byli dlouho u všeho dřív, vyhrávali souboje a vzadu je držel spolehlivý Alexander Salák, kolem jehož branky se to často pořádně mlelo. Nakonec ale Mora se Salákovou neprůstřelností zatočila, a to v 29. minutě.

Po přiťuknutí Koloucha si před sparťanským brankářem věděl rady Rostislav Olesz.

Hned vzápětí mohli Pražané srovnat, Konrád se ale vytasil s parádním zákrokem. Poprvé v sérii pak mohl poslat Hanáky do vedení Vilém Burian, ale tak dobře jako Olesz si tváří v tvář Salákovi nevedl.

„Sice jsme dostali góly po chybách, ale myslím, že jsme branky měli dát. Ve druhé třetině jsme měli dostatek šancí, my jsme měli dát čtyři nebo pět branek a nemuseli bychom se o ničem bavit. Mohli jsme být veselí, takhle jsme smutní,“ uvedl Moták.

Třetí třetinu načala Olomouc přesilovkou, ale místo vedoucího gólu naopak poslala na koně podruhé v utkání sparťany. Únik dvou proti jednomu zakončil brankou Adam Polášek, a Kohouti museli od 41. minuty znovu úporně dotahovat.

OLESZOVA HLAVIČKA

Zvládli to, a právě v přesilovce. Podruhé v zápase se prosadil Rostislav Olesz, i když tak trochu fotbalově. Ale nechtěně, a to bylo hlavní. Puk se po zvláštním odrazu od jeho helmy dostal až za čáru, a i když sparťanská lavička zkusila jeho vyrovnání negovat trenérskou výzvou, neuspěla.

„Byla tam nepřehledná situace a víceméně jsme to riskli. Tady není kostka, a navíc naše záběry jsou docela neprůkazné,“ vysvětloval jeden z trenérů Sparty Josef Jandač.

Vadit to ale hostům moc nemuselo. Jen dvě minuty nato slavil úspěch rychlý protiútok s Davidem Tomáškem na konci – Sparta potřetí v zápase vedla. Pro Moru to byla velká rána, ze které už se nestihla vzpamatovat.

„Myslím, že nás to nesrazí a že ze sebe vydáme to nejlepší, co v nás je a sérii vrátíme do Prahy!“ burcuje Moták před čtvrtečním čtvrtým zápasem série. V něm už nemají Kohouti kam uhnout.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 29. Olesz (Kolouch, Ostřížek), 53. Olesz – 2. Forman (Buchtele), 41. Polášek (Řepík), 55. Tomášek (Forman). Rozhodčí: Jeřábek, Lacina – Kajínek, Špringl. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:3.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Švrček, Vyrůbalík, Škůrek, Rašner, Dujsík – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Kucsera – Burian, Navrátil, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Salák – Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka – Sobotka, Horák, Řepík – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Sukeľ, Forman – Zikmund, Žálčík, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.