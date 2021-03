Díky dvěma gólům Jana Káni 2:1 si domů odvezou minimálně jednu výhru. Už zítra (ve čtvrtek) se ale budou snažit o to, aby si přivezli mečbol.

„Řekli jsme si, že každý zápas začíná za stavu 0:0, že musíme bojovat, dřít. Dobře jsme se takticky připravili, věděli jsme, co domácí hrají, jak to hrají,“ odpovídal po zápase trenér Zdeněk Moták na otázku, jak se Kohoutům podařilo oklepat z prohry 1:9.

BEZ ONDRUŠKA ČI KAPITÁNA

Před Hanáky nestál lehký úkol. Hodit za hlavu vysokou porážku 1:9 před nejdůležitější částí sezony? Nic, po čem by člověk toužil.

Ba co víc, dopoledne v den zápasu museli Kohouti přijmout nepříjemnou zprávu o tom, že se v prvních dvou duelech musí obejít bez nejlepšího obránce Jiřího Ondruška, který za faul kolenem na plzeňského Jaroslava Kracíka v posledním utkání základní části dostal dodatečnou stopku na dva zápasy.

Trenéři Mory Zdeněk Moták s Janem Tomajkem tak museli řešit nepříjemnosti. Kromě Ondruška nebyl v sestavě z blíže nespecifikovaných důvodů ani kapitán Martin Vyrůbalík, šanci naopak dostal Alex Rašner, kmenový hráč Kohoutů jinak působící v Havířově. Kapitánské céčko převzal Jan Švrček.

Ani v útoku však nezůstal kámen na kameni. Ale vůbec to nevadilo. Mora byla od prvních minut aktivní, měla dobrý pohyb, vytvářela si šance. Zkrátka úplně jiný tým než tři dny zpátky.

KÁŇA VE FORMĚ

A vytěžil z toho Jan Káňa, nejproduktivnější hráč Hanáků v základní části. V samostatném úniku sice ještě neuspěl, o chvíli později už ale v přesilovce mířil přesně do šibenice. Domácí se do hry nedostávali i kvůli nešikovným vyloučením. „Je to náš problém po celou sezonu. Jestli se z toho nezmátoříme, tak nás to zabije,“ štvaly kouče Plzně Ladislava Čiháka tresty jeho hráčů.

V jedné z dalších přesilovek při chuti hrající Káňa mohl zvýšit, tentokrát se ale brankář domácích Dominik Frodl dokázal přesunout.

Vadit to olomouckému střelci nemuselo. V páté minutě druhé části dostal puk od Lukáše Nahodila, a i když se zdálo, že nejvhodnější moment pro střelu prováhal, nakonec puk pověsil znovu do horního rohu plzeňské klece – 2:0 pro Olomouc.

„Snad se mi bude dařit i v dalších zápasech, ať jsem týmu prospěšný,“ zmínila hlavní hvězda zápasu.

Pak začalo být pořádně horko i před Branislavem Konrádem. V přesilovce domácího celku ho nejprve zachránil Jan Knotek, který vytáhl puk z čáry, následně mu pomohla tyč, která zastavila střelu Tomáše Mertla. Konrád měl dobře postavené tyče i nadále, spolehnout se na ně mohl ještě dvakrát.

„V celém utkání jsme podali kvalitní výkon. V prvních dvou třetinách byl i dobře ofenzivně laděný. Měli jsme spoustu střeleckých i gólových situací,“ těšilo Motáka.

Necelých deset minut před koncem základní hrací doby vysklil plzeňský Vojtěch Budík s hostujícím Petrem Kolouchem plexisklo u trestné lavice a následovala dlouhá pauze, minimálně na dvacet minut se obě mužstva schovala do šaten.

KONRÁD MÁLEM STŘELCEM

Jakmile se vše dalo do pořádku, Západočeši udeřili a dostali se na rozdíl jedné trefy. Neprůstřelnost Konrádovi zrušil na začátku 53. minuty obránce David Kvasnička. Škoda následně stupňovala tlak, pomohla si i šestým hráčem, čehož málem využil Konrád, který jen těsně minul levou tyčku odkryté západočeské branky. Co bylo ale zásadní, žádný další gól už nedostal, a Mora tak uhájila cenné první vítězství v sérii.

„Jsme rádi, že jsme ten první bod uhráli. Klukům gratuluju a děkuju,“ pravil Moták.

Zítra se v Plzni hraje druhý zápas, znovu od 17:30. Zaskočí Mora Plzeň i podruhé?

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Kvasnička (Eberle, Jiříček) – 8. J. Káňa (Nahodil, Navrátil), 25. J. Káňa (Nahodil). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Hynek, Kajínek. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:1.

Plzeň: Frodl – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl, Gulaš – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka, Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Olomouc: Konrád – Rašner, Dujsík, Valenta, Škůrek, Švrček, A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.