Po dvou venkovních výhrách Kohouti na svém ledě proměnili hned první šanci na postup, díky brankám Petra Strapáče a Jakuba Navrátila postoupili do čtvrtfinále. Tam je za týden čeká vítěz základní části pražská Sparta.

„Velmi si považuji toho, jak jsme k celé sérii přistoupili. Hráli jsme vynikající hokej, co se týče bojovnosti, nasazení, obětavosti. To nakonec slavilo úspěch,“ zářil radostí po konci zápasu trenér Mory Zdeněk Moták.

Společně s kolegou Janem Tomajkem mohl využít po dvou zápasech obránce Jiřího Ondrušku, který si odpykal dvouzápasový trest za faul na Jaroslava Kracíka z posledního utkání v základní části. K dispozici naopak nebyli Adam Rutar a Jan Švrček.

Nevadilo to, Kohouti bojovali jako jeden muž a Západočechy přemohli i potřetí.

„Výborně hrálo dvacet hráčů, to je důležité, to my potřebujeme. Pokud by výborně hrálo 19, 18 nebo 15, nebude to ono. V téhle sérii nám z toho ale nikdo nevypadl,“ cenil si Moták přístupu svých hráčů.

MORA ZNOVU VEDLA, KONRÁD PAK CHYBOVAL

Kohouti i ve třetím utkání série dokázali vstřelit první branku, tentokrát v šesté minutě, kdy přečíslení dva na jednoho zužitkoval Petr Strapáč.

Plzeňští vyrovnali pět minut po přestávce dokonce ve vlastním oslabení, brankář Mory Branislav Konrád neodhadl vyjetí za pukem, hostující Petr Straka ho stihl objet a pohodlně zakončil do prázdné branky.

„On hodil puk do vzduchu, v tu chvíli jsem vystartoval. Pak jsem se ale v hlavě trochu cukl a už když jsem byl tři metry venku, věděl jsem, že je zle,“ vracel se Konrád ke své chybě.

Bylo to tzv. nedáš - dostaneš. Jen pár vteřinek předtím se podobný výjezd nepovedl ani plzeňskému Dominiku Frodlovi, Klimkovi při střele do odkryté klece ale kotouč poskočil.

Do šaten se Hanáci nicméně vraceli znovu ve vedení. Jakub Navrátil pláchl plzeňské obraně a tváří v tvář Frodlovi si věděl rady.

„V posledním zápase základní části jsem jel také sám na bránu, ale to jsem vymýšlel kličku. Teď jsem si řekl, že když uvidím díru, tak vystřelím. A ono se to povedlo,“ těšilo Navrátila, pro kterého to byla první trefa v extraligovém play-off.

Kdyby pak mířil o něco přesněji Lukáš Nahodil, ale netrefil jen tyčku, mohlo být na olomoucké střídačce před odchodem do střídaček ještě veseleji.

Nakonec to ale z pohledu Kohoutů ničemu nevadilo. Ačkoliv Západočeši dělali co mohli, hubený náskok domácího celku už ve třetí třetině dotáhnout nedokázali.

Ačkoliv se snažili až do poslední vteřiny. Nejprve netrefil prázdnou plzeňskou branku Lukáš Kucsera, potom rozhodčí kvůli ofsajdu nemohli uznat Ondruškovu přesnou trefu ze středního pásma. Poslední vhazování tak bylo před Konrádem a se závěrečnou sirénou ještě musel zasahovat.

„Nebylo to lehké, už jsem měl ruky nahoře, hlavou jsem byl jinde. Nemělo by se to stávat, ale už jsem se pomalu radoval z Kučisova gólu. Najednou buly u nás v pásmu a málem nám ještě dali gól, kurnik. Pán Bůh zaplať, že se tak nestalo,“ oddechl si Konrád.

MOTÁK: KAŽDÁ SÉRIE JEDNOU KONČÍ

Třikrát to Olomouci proti plzeňským Indiánům ve vyřazovací části nevyšlo, počtvrté už ano.

„Každá série jednou končí,“ usmíval se Moták.

„Když na takového soupeře narazíte čtyřikrát, tak se může stát, že i páté mužstvo může vypadnout s dvanáctým,“ konstatoval smutně trenér Plzně Ladislav Čihák, který našel jeden z hlavních faktorů série v tom, že Mora šla vždycky do vedení jako první.

„My jsme to věděli a připravovali jsme se na to, ale bohužel jsme v ani jednom zápase nevedli. Pak to s nimi bývá velmi těžké. Je to soupeř, se kterým musíte vést,“ hlesl Čihák.

Mora si teď dá týden zápasový oraz. Potom s chutí vyrazí na (nejspíš) největšího favorita na titul pražskou Spartu. V sobotu 20. a v neděli 21. března se hraje v hlavním městě, ve středu 23. a ve čtvrtek 24. března se série přesune na Hanou.

„To, co nás zdobilo s Plzní, si musíme přenést do další série. Půjdeme tam po hlavě, budeme se rvát a snad uspějeme znovu,“ řekl nebojácně útočník Navrátil.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Kucsera, Bambula), 28. Navrátil (J. Knotek, Škůrek) – 25. Straka. Rozhodčí: Pešina, Úlehla – Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 3:0.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Valenta, Vyrůbalík, Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Frodl – Budík, L. Kaňák, V. Lang, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Suchý, Mertl, Gulaš – Pour, Kodýtek, P. Musil – Straka, Kracík, Dočekal – Kantner, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.