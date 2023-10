Po dvoutýdenním čekání se hokejisté Olomouce radují z extraligové výhry. V pátečním domácím utkání porazili 3:2 Plzeň i s navrátilcem do plecharény Tomášem Dujsíkem, který však odjel z dobře známého prostředí s prázdnou.

Aron Chmielewski se dočkal první extraligové trefy za Olomouc. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Trenéři Mory jako by v posledních zápasech hledali ideální složení útočných formací. Že by se konečně podařilo?

Možná ano, proti Plzni se elegantně poprvé prosadil Aron Chmielewski, který nastoupil ve druhé formaci s Macuhem a Klimkem. Hanáci k tomu přidali další dvě povedené souhry.

„Velká dřina. Uhráli jsme tři body, ubojovali to. Byla tam spousta věcí, na kterých musíme zapracovat. Ale skvělý výkon,“ hodnotil olomoucký trenér Róbert Petrovický.

Novicem v sestavě kohoutů pak byl přerovský brankář Michal Postava. Nejlepší gólman dosavadního průběhu Chance ligy se posadil na střídačku jako dvojka. První minutu v extralize si však připsala pouze jeho maska, která na chvíli posloužila jako náhrada za pochroumanou část výbavy Branislava Konráda.

To už Mora ve třetí třetině vedla 3:2 díky náskoku, který v úvodu prostředního dějství vystřelil dokonalým projektilem zápěstím Aron Chmielewski. Polská posila se v hanáckém dresu trefila poprvé a poslala domácí do vedení 3:1.

„Každý hokejista ví, že někdy to trvá dva zápasy, jindy dvacet. Pracoval na tom. Musíte tomu jít naproti, udělat černou práci, jít do soubojů, hokej vám to pak vrátí,“ řekl Róbert Petrovický. „Využili jsme pár chybiček. Je to i trošku o štěstí. Když dáte gól, přehodíte momentum utkání. Když je navíc soupeř trošku v krizi, utlumí se,“ doplnil.

Do vedení přitom šli Plzenští, když ve 14. minutě využil přesilovku díky teči Kryštof Hrabík. O chvíli později ale nabídl Macuh puk Řezníčkovi, který i díky výborné cloně srovnal. Vzápětí po pěkné souhře Kucsery s Kuncem Mora otočila vývoj utkání.

Mertlovo snížení na 3:2 přišlo v závěru druhého dějství, gól do šatny ale s kohouty nezamával. Po čtyřech prohrách v řadě se konečně dočkali vítězství. To se pokusí potvrdit v neděli na ledě brněnské Komety.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Řezníček (Macuh, Chmielewski), 18. Kunc (Kucsera), 22. Chmielewski (Macuh) – 14. Hrabík (Zámorský, Rekonen), 40. Mertl (Malák, Holešinský). Rozhodčí: Šír, Obadal – Lederer, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 4 283.

Olomouc: Konrád – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Černý – Bambula, Knotek, Navrátil – Klimek, Macuh, Chmielewski – Orsava, P. Musil, Kusko – Kucsera, Menšík, Kunc. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Houdek, Piskáček, Malák – Matýs, Mertl, Holešinský – Schleiss, Lev, Hrabík – Rekonen, Adam, Pour – Indrák, Jansa, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.