Hokejisté Olomouce vstoupili do nové extraligové sezony vítězně. Doma přetlačili v utkání, ve kterém nebyla nouze o šarvátky a vyloučení, fotbalově 1:0 Kladno. Jedinou branku vstřelil Slovinec Rok Macuh, pro kterého se jednalo u premiérovou extraligovou trefu v kariéře. Na lavičce hostů nechyběl majitel Jaromír Jágr, ani tentokrát ale neodjížděl z Hané spokojen.

HC Olomouc - Rytíři Kladno. Závěr utkání a olomoucká radost. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Byl to první zápas, led nebyl nic moc a bylo to pro oba týmy těžké. Bylo to hodně o bojovnosti a soubojích. My jsme šťastnější o jeden gól, jinak to byl naprosto vyrovnaný zápas,“ hodnotil duel před více než pětitisícovkou diváků olomoucký trenér Jan Tomajko.

V sedmé minutě Rytířům pořádně zatopila první formace, která nastoupila ve složení Musil, Nahodil, Klimek. První gólovku ale Brízgala ustál, stejně tak vzápětí snahu Kuska. Ten vedl druhý elitní útok kohoutů na křídly s Chmielewskim a Orsavou.

Po jedenácti minutách hry se po velké kladenské chybě zčistajasna před Brízgalou objevil Macuh, brankář hostů však předvedl další zákrok.

Mora byla aktivnější, sedm minut před koncem první třetiny rozhodčí potrestali třetí sporný zákrok na domácí. Následnou přesilovku kohouti okamžitě využili, ale sudí šli po kopnutí Knotka ihned zkoumat video. Ani olomoucký útočník se výrazněji neradoval a verdikt byl jasný – gól neplatil.

Kladno v úvodním dějství párkrát vystrčilo růžky, ale Konrád byl vždy připraven a tak v 19. minutě po přečíslení tři na jednoho slovinská posila Olomouce Rok Macuh zaslouženě poslala domácí do vedení.

„Pracuje výborně, je silný v soubojích a nebojí se jít do předbrankového prostoru. To jsou jeho kvality, pro které ho tady máme,“ chválil střelce Jan Tomajko.

Blízko ke srovnání byli Rytíři ve 28. minutě. A byl to kdo jiný než Tomáš Plekanec, kdo se před bránou snažil protlačit puk za Konráda, avšak neúspěšně. O chvíli později si hosté zahráli první přesilovku sezony, tu nevyužili.

Jan Bambula nicméně posléze dle rozhodčího fauloval podruhé a přes protesty zamířil znovu na trestnou lavici. I tohle oslabení ale kohouti přes problémy zvládli ubráni, také Kladno poté přežilo druhou olomouckou přesilovku.

Aby těch vyloučení nebylo málo, minutu před druhou sirénou si šel svůj trest odsedět také Jakub Orsava. Jestliže první třetina jasně patřila Moře, v té druhé se hosté díky domácím faulům dostali do hry a mohli vycítit šanci.

„My jsme do zápasu dobře vstoupili. V první třetině jsme si vytvořili více střeleckých příležitostí, které jsme neproměnili. Do druhé třetiny jsme ale nevstoupili dobře, tam Kladno bylo lepší,“ uznal Jan Tomajko.

Ve třetí třetině domácí drželi náskok a rozhodnout mohli v další přesilovce, to se jim však nepovedlo, zpestřením byla potyčka Macuha s Klepišem, a Švrčkův „takedown“ na Ticháčka. Rozhodčí situaci rozklíčovali tak, že Mora si znovu zahrála v pěti proti čtyřem. Gól sice nepřidala, a to ani při hře Rytířů bez brankáře, mrzet ji to ale nemuselo. První tři body do extraligové tabulky zůstaly na Hané.

V neděli zajíždí kohouti na led Českých Budějovic (17.00).

HC Olomouc – Rytíři Kladno 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 19. Macuh (Kunc, Kucsera). Rozhodčí: Cabák, Stano – Lederer, Blažek. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 5076.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Černý, Sirota, Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Navrátil, Knotek, Bambula – Kunc, Macuh, Kucsera. Trenér: Tomajko.

Kladno: Brízgala – Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Melka, Plekanec, Sideroff – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Tralmaks – Beran, Babka, Strnad. Trenér: Vejvoda.