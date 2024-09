„Jsou důležitější věci, než je hokej. Chceme v prvé řadě tímto způsobem vyjádřit podporu všem, které postihla povodňová situace a musí s ní bojovat,“ vzal si v úvodu slovo marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

Olomoucký klub naštěstí živelná pohroma nezasáhla, stařičká plecharéna nápor dešťů nesla bez problémů, žádné zatopení ledové plochy či zázemí zimáku. „Nic takového se neděje. Vše je v naprostém pořádku, nemáme sebemenší problém,“ ujišťoval Erik Fürst.

Přes odklady některých utkání ve druhé nejvyšší soutěži, mimo jiné i v nedalekém Přerově, se úvodní kolo extraligy odehraje dle plánu. „Nikdo v této soutěži odklad nebo něco podobného neavizoval, nic se ke mně nedostalo,“ doplnil šéf Mory.

Zimní stadion v Olomouci sice příval dešťové vody ustála, tradičním tématem v hanácké metropoli je výstavba nové multifunční arény. O té se však stále jen mluví.

„Soukromě bych si strašně přál, aby se něco začalo dít. Jihlava – nová aréna. Brno – nová aréna. Olomouc, jedno z největších měst v Česku – jedna ledová plocha. To je problém i ve vztahu k mládeži. Město by si důstojný stánek zasloužilo,“ má jasno Erik Fürst. Jak ale dodal, klub může sám pouze vyslovit přání, aby se situace pohnula jakýmkoliv směrem. O ničem nerozhoduje.

Rozpočet kolem sedmdesáti milionů

V rukou má alespoň rozpočet, který patří k nejnižším v extralize. „Rozpočet se pohybuje v rozmezí 65 – 75 milionů korun,“ odpověděl Erik Fürst na dotaz Deníku.

Pro zajímavost, nejbohatší prvoligové kluby jsou schopni naplnit rozpočet do výše kolem 50 milionů korun, například nedaleký Přerov je na zhruba poloviční sumě.

Co extraliga? Ve srovnání s Pardubicemi, které by dle slov majitele Dynama Petra Dědka měly disponovat vyrovnaným rozpočtem 350 milionů, jde o zcela jiný vesmír. Žádný z extraligových klubů však nemůže v současnosti finančními možnostmi konkurovat Pardubicím či pražské Spartě. Je to dobře?

„Pro hokej je určitě dobře, že existují subjekty, které jsou ochotny do něj dávat peníze. Ale peníze hokej nehrají,“ připomněl Erik Fürst.

Pro Moru jde o slušné peníze. Klíčové pro kohouty je fakt, že finance klubu jsou stabilní a rozpočet je v současné době naplněn bez jakýchkoliv problémů.

„Je to příjemné, ale pořád jsme v suterénu extraligy. Práce Simona Vejtasy s partnery je dobrá. Nám vyhovuje, že se nepotýkáme s nedostatkem financí. Tím nechci říct, že bychom si mohli dovolit to, co bohaté kluby. Situace je ale lepší, než byla,“ potvrdil Fürst.

Do předkola a ještě dál

I s malým kašpárkem se totiž dá hrát velké divadlo, které baví fanoušky a pravidelně jim nabízí vyřazovací boje. Ať už jde o čtvrtfinále play-off nebo předkolo, které Mora hrála i v posledním ročníku.

„Minulá sezona pro nás byla určitým zklamáním. Chceme být lepší, to je náš cíl,“ naznačil ambice pro novou sezonu hlavní kouč a jednatel klubu Jan Tomajko.

„Každý sportovec se chce zlepšovat. Stejně tak i my. Chceme vždy začít tím, že se dostaneme do předkola. A pak chceme dojít co nejdál,“ řekl kapitán Jiří Ondrušek.

První utkání nové sezony odehraje Mora ve středu na ledě Mladé Boleslavi (17.30). Následovat bude maraton devíti zápasů s maximálně dvoudenním volnem. První čtyři kola dokonce kohouti budou mít mezi duely pouhý den odpočinku.

„Nejsem mezi lidmi, co o tom rozhodují a nevím, co je vedlo k těmto termínům. Samozřejmě by bylo lepší začít dřív, ale nemá smysl spekulovat. Všechny týmy to mají stejné,“ řekl k zápasovému programu Jiří Ondrušek.