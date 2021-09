„Už to bylo určitě o trošku lepší, nebude to hned čtyři dny od minulého zápasu úplně super. Ještě si musím zvykat na větší led. Určitě pomohlo, že jsme v půlce zápasu vedli 4:0 a že jsem měl kratší střídání,“ ohlédl se Krejčí za utkáním.

Několik hostujících fanoušků jen nevěřícně zíralo na to, co že se to vlastně v plecharéně děje. Krejčí ukázal Škodovce jiný svět, tady řádilo Lamborghini. „Dnes jsem to tam měl já, příště to může být někdo jiný,“ řekl skromně hrdina zápasu.

Skóre úterního střetnutí otevřel přesnou střelou Petr Strapáč. Poté už byl v hlavní roli David Krejčí. Nejprve si odpykal první dvouminutový trest, ihned po návratu se však dostal do přečíslení, předložil puk Petru Kolouchovi, který se nemýlil.

Ve druhé třetině pak vítěz Stanley Cupu úřadoval střelecky. Nejprve zužitkoval při brejku nabídku Jana Káni, aby o necelé dvě minuty později v přesilovce parádní střelou zápěstí z hranice pravého kruhu upravil už na 4:0. A také vyhnal Dominika Furcha z brány.

„Nebyla to ale jen tato branka. Měli jsme tam v přesilovce ještě asi dvě hezké akce, které mohly dopadnout i lépe. Můžeme ale být spokojeni i s tím jedním gólem. Na trénincích na tom pracujeme docela dost, snad to bude lepší a lepší,“ okomentoval David Krejčí početní výhody Kohoutů.

? David Krejčí znovu míří do černého, touhle přesnou střelou do "vinglu" přidal proti Plzni už svůj druhý gól v zápase a @hcolomouc vede 4:0! ?#TELH #OLOvPLZ pic.twitter.com/hrYlpoohTd — Tipsport extraliga (@telhcz) September 14, 2021

Ve třetím dějství bezchybnému Janu Lukášovi čisté konto sebral Blomstrand. To ale nic neměnilo na tom, že k odplatě za předkolo play-off minulé sezony měli Plzenští hodně daleko.

„Když se podíváte na výsledky v minulém roce, vidíte, že jsme dávali dva góly, maximálně tři. Po příchodu Davida se produktivita jasně zlepšila. Celé mužstvo ale je kvalitní, když je v plném složení. Je dobře, že se na gólech podílela i další lajna, která dala dva góly,“ hodnotil hlavní trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Krejčí chválil obětavost a fanoušky

Spoluhráče pochválil i David Krejčí, který se sám opět srdnatě rval i v oslabení.

„Kluci se nebojí, blokují střely, padají tam. Je to důležité, moc to pomůže celému týmu. Vím, že kluci jsou tím známí a oslabení tak hráli i minulý rok,“ ví posila z Bostonu.

Ta si tak i napodruhé mohla užít pozápasovou děkovačku s fanoušky, kteří svého miláčka skoro nechtěli pustit z ledu. Pro příště už jen stačí vypilovat nějakou speciální kreaci, třeba v podobě rybičky.

„Jo, no. Na to nejsem zvyklý. Fanoušci jsou tady fakt super, je neskutečné hrát před takovou kulisou. Po zápase si to moc užívám, ještě si na to trošku zvykám. Doufám, že to bude pokračovat dál a budu tam ještě jezdit,“ uzavřel David Krejčí.

Mora nicméně předvedla po většinu zápasu výborný týmový výkon a zaslouženě má v tabulce po dvou zápasech pět bodů. V pátek zajíždí na led Českých Budějovic.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Strapáč (Bambula, T. Černý), 19. Kolouch (Krejčí), 25. Krejčí (J. Káňa), 27. Krejčí (Ondrušek, Nahodil) – 54. Blomstrand. Rozhodčí: Hejduk, Kubičík – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 2:3, navíc Kucsera – Budík oba 5 minut. Využití: 1:0. Diváci: 4246.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí, Kucsera – Klimek, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, J. Knotek, Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: D. Furch – Budík, Čerešňák, Graňák, J. Kindl, V. Lang, L. Kaňák, Kvasnička – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Suchý, Kodýtek, Bulíř – Blomstrand, Přikryl, Kantner – Malát, Thorell, Kuťák. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.