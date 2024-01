Slavná jména i „no name“ posily, které překvapily. Deník se podíval do blízké i vzdálenější historie a připomíná vám patnáct zajímavých hráčů, kteří po příchodu do hokejové Olomouce (a někdy i před ním) zanechali v Moře výraznou stopu, nebo třeba nenaplnili velká očekávání.

Jan Tomajko (Kladno, 2007 a 2009)

V současnosti jednatel a hlavní kouč HC Olomouc udělal velkou kariéru – čtyřikrát vyhrál extraligu, dvakrát mistrovství světa. Do svého rodiště se vracel coby zvučná posila z Kladna poprvé v sezoně 2007/2008 a v první lize v sedmi duelech nasbíral 10 kanadských bodů za čtyři góly a šest asistencí. Slušná posila. Tomajko se pak vracel na sklonku kariéry ještě jednou v ročníku 2009/2010.

Jiří Dopita (Kometa Brno, 2011)

Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa v Olomouci působil na přelomu 80. a 90. let jako nadějný mladík. Když se po letech na Hanou vracel, měl za sebou čerstvou zkušenost z NHL. Do plecharény rázem přilákal (na tehdy ještě 2. ligu) přes tři tisíce lidí. Druhý comeback přišel v roce 2011. Už v roli majitele šel po sezoně v brněnské Kometě pomoci Moře do druhé nejvyšší soutěže. Ve svých dvou posledních hráčských sezonách kariéry odehrál za kohouty 57 utkání a nasbíral 33 bodů (10+23).

Tomáš Vošvrda (Liberec, 2013)

Když se Jan Lukáš v roce 2013 rozhodl nespojit svou nejbližší budoucnost s mateřskou Olomoucí a zamířil do Lva Praha, majitel Jiří Dopita z toho nadšený nebyl. Jako náhrada přišel Tomáš Vošvrda, který se však stal velkou oporou kohoutů. Byl to on, kdo jim vychytal návrat do extraligy, na našem seznamu tak nesmí coby až nečekaně povedená posila chybět.

Pavel Patera (Kladno, 2014)

Velké jméno českého hokeje, které v nováčkovské extraligové sezoně obléklo dres Mory. Čtyřnásobný světa a olympijský vítěz už přicházel na Hanou z Kladna coby legenda, čekalo se, že i na ledě stále bude potvrzovat své ofenzivní kvality. Patera však pozici největšího tahouna tak úplně nenaplnil. Ve 48 zápasech základní části získal jen 14 kanadských bodů (8+6), v části o sestup nepřidal žádnou a týmu pak ve 12 barážových duelech pomohl dvěma góly a třemi asistencemi k záchraně. Mnohem většími tahouny v tomto ročníku tak pro kohouty byli Rostislav Marosz (9+25), Roman Rác (10+20) nebo Jakub Herman (9+14).

Pavel Skrbek (Luleå HF, 2014)

Dalším známým jménem, které obohatilo soupisku Mory pro extraligu, byl obránce Pavel Skrbek. Ten se tak řadí mezi další bývalé hráče NHL, kteří oblékli olomoucký dres. Do Olomouce přicházel v 36 letech coby zkušený defenzivní specialista, který měl za sebou jedenáct sezon v nejvyšší švédské soutěži, několik reprezentačních startů i zmíněnou kariéru spojenou s Pittsburghem a Nashvillem. A v extralize sbíral i body. Na Hané strávil dvě kompletní sezony, v nichž nasbíral v 84 zápasech 47 bodů (11+36).

Tomáš Rachůnek (Slovan Bratislava, 2014)

Na tohle jste možná zapomněli. Další dobře známé hokejové jméno, které do Olomouce zavítalo při návratu do nejvyšší soutěže. Bylo to během rozjeté sezony, Tomáš Rachůnek v té době byl v širším reprezentačním výběru, moc toho však na Hané nepředvedl. Čekalo se určitě víc než 7 bodů v 25 zápasech základní části. Rachůnek pak naskočil do sedmi duelů baráže, kde dvakrát skóroval a přidal asistenci. Na další sezonu se však s klubem nedohodl, a tak poté přišly zářivé sezony v Karlových Varech, kde Tomáš Rachůnek válí doposud.

Branislav Konrád (Trenčín, 2015)

Kohouti se poměrně často dívali po posilách na Slovensko. Když před sezonou 2015/16 z Trenčína tehdy 27letého reprezentačního gólmana přivedl generální manažer Erik Fürst, mluvil o něm jako o výrazné posile. Těžko však mohl kdokoliv čekat, jakou legendou se „Braňo“ v Olomouci stane. Vždyť Konrád se o dva roky dříve snažil prosadit neúspěšně v Třinci, odkud odcházel do druhé německé ligy. Jenže na Hané chytil šanci za pačesy, úspěšnost zákroků měl 93 procent, dostával 1,83 branky na zápas v základní části a výrazně pomohl k postupu do play-off.

Hrozné, řekl Konrád k návratu. Pomohl rozbitý mantinel

Juraj Mikúš (Bez angažmá, 2016)

Po dvou sezonách bez hokeje se vrátil na scénu, aby v Olomouci skvěle restartoval svou reprezentační kariéru. Juraj Mikúš hrál KHL za Slovan Bratislava, pak ale přišly vleklé zdravotní problémy, kvůli nimž se s hokejem skoro rozloučil. Jenže v srpnu 2016 uspěl na zkoušce v Olomouci, mohl si tak zahrát s bratrem a v tomto extraligovém ročníku nasbíral ve 33 duelech 22 kanadských bodů. Vrátit se tak mohl do Slovanu, reprezentace a v roce 2018 i na mistrovství světa, kterých má za sebou celkem pět.

Lukáš Galvas (Třinec, 2017)

S jasným cílem – splnit si velký sen – přicházel zkušený obránce s reprezentačními zkušenostmi do Olomouce před sezonou 2017/18. Mohl si totiž zahrát bok po boku se svým synem Jakubem, což se mu také splnilo. Galvasovi dokonce utvořili obranný pár. „Já jsem víc do obrany a Kuba umí zaútočit, nebojí se vyjet dopředu. Trenéři vidí, kdo s kým by mohl hrát,“ říkal Lukáš Galvas k tomu, že by se synem skutečně mohl naskočit v jedné dvojici. A stalo se, extraligový unikát byl díky tomuto přestupu na světě.

Vtipkují, že NHL hrál Lukáš. Já fakt seděl u televize, směje se Galvas starší

Jan Káňa (Kometa Brno, 2017)

Když přicházel během ročníku 2017/18 nejprve na hostování, málokdo tušil, jak výraznou postavou olomoucké ofenzivy se za pár sezon stane. Největší boom zažil vedle Davida Krejčího, kdo ví, jestli by více než třicetibodové sezony nezačal předvádět ihned po svém nástupu ke kohoutům, nebýt nepříjemných zranění.

Rozjetý Káňa: Přesilovky bez Krejči? Vzali jsme si šablony, ale bohužel

Rostislav Olesz (Vítkovice, 2019)

Bylo z toho pozdvižení, když v létě 2019 přišla zpráva o angažmá Rostislava Olesze v Olomouci. Dres Mory tak oblékl další hráč NHL, bývalý kapitán Vítkovic, bronzový medailista z olympiády a kdysi důležitá postava Floridy Panthers. V Olomouci se Olesz uvedl fantasticky, hned v prvním zápase dal gól, jak jinak než na ledě Vítkovic. Poté se mu vedlo, co se týče produktivity, průměrně. Platným útočníkem byl až do minulé sezony.

FOTO: Čtyři roky v Olomouci. Mora se loučí s Oleszem

Lukáš Klimek (Sparta Praha, 2019)

Také jméno Lukáše Klimka mělo před ročníkem 2019/20 zvuk. Odchovanec Vítkovic přicházel i s reprezentačními starty v životopisu do Olomouce coby zajímavá posila. A Klimkovi se žádná z následujících sezon nepovedla tolik, jako ta premiérová, kdy oprášil svou produktivitu z reprezentačních dob. Jedenáct gólů, sedmnáct asistencí – na Hané byli spokojeni a Klimek sbírá za Moru body dál.

David Krejčí (Boston Bruins, 2021)

Nepřekonatelný přestup číslo jedna. Jen pár hráčů, kteří oblékali dres Mory, naskočilo ve slavné NHL. Několik jich najdeme i v tomto souhrnu, žádný však ani zdaleka nezanechal v nejslavnější lize světa takovou stopu jako rodák ze Šternberka. Když před sezonou 2021/22 oznámil svůj návrat na Hanou, mnozí si mysleli, že jde o vtip. Nešlo, Krejčí v 56 zápasech nasbíral 51 kanadských bodů, bavil celou extraligu a v další sezoně si odskočil zpět do NHL, kde znovu zářil v dresu Bostonu.

Krejčí vyučoval v Olomouci chytrost i skromnost. Konec nečekali

Jakub Orsava (Hradec Králové, 2022)

Je škoda, že Jakub Orsava laboruje často se zraněními. Ihned po příchodu zkušeného útočníka s reprezentačními zkušenostmi bylo jasné, že tenhle hráč by měl Moru v ofenzivě po odchodu Davida Krejčího táhnout. A když nastoupil, bylo tomu tak. Bohužel stihl jen 28 zápasů v základní části, během nichž však nasbíral 20 kanadských bodů (7+13) a fantastické výkony pak předváděl v play-off – 8 zápasů, 5+3. Nyní už má za sebou stejný počet duelů jako v minulém ročníku, nasbíral v nich 12 bodů (4+8), opět ho však trápí zdravotní problémy.

Rok Macuh (Přerov, 2023)

Možná nejvíce překvapivé jméno na závěr. Někteří fanoušci Mory příchod Roka Macuha před aktuálním ročníkem Tipsport extraligy nechápali. Proč jde do extraligy útočník, který v prvoligovém Přerově hrál spíše ve třetí, čtvrté lajně? A ještě nedávno se plácal v Novém Jičíně ve druhé lize, kde si musel brigádami přivydělávat na živobytí? Slovinský forvard odpověděl hodně hlasitě. Dlouho vedl kanadské bodování Mory, vysloužil si zájem celé extraligy i slovinské reprezentace, kde získal první starty. Zatím v 34 zápasech udělal 23 bodů (11+12) a je jen bod za Jakubem Navrátilem.

Bude „Rocky“ miláčkem fanoušků? Macuh začal v Moře skvěle