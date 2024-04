Projekce ve vyprodaném kině Metropol, poté afterparty v Jazz Tibet Clubu s následným přesunem do baru s ochutnávkou whisky. Tak vypadaly oslavy třicetiletého výročí od zisku titulu bývalých hokejistů Olomouce. „Jsme v jiné kondici, většina šedesátníci, takže už to nebude mít takový náboj jako před třiceti lety,“ usmíval se kapitán zlaté party Miroslav Chalánek.

Páteční večer ve všech evokoval vzpomínky na velkolepé oslavy automaticky. „Řeknu to, co jsem řekl i tehdy. Oslavy byly dlouhé, bujaré a velmi příjemné. Těšili jsme se na to, že si tyto vzpomínky oživíme. Je to už třicet let,“ řekl Chalánek diplomaticky.

Slavilo se pochopitelně hned 11. dubna 1994 přímo na ledě, v kabině a poté na Pevnůstce. Co se dělo pak, to v rámci oslav úspěchů olomouckého hokeje těžko bude někdo překonávat. Tahle parta si to uměla užít.

„Na Pevnůstce to bylo oficiální, krásné, perfektně připravené. Pak přišla na řadu Varna a ostatní známé podniky v Olomouci. Nespali jsme dva, dva a půl dne,“ práskl brankář Ladislav Blažek.

Někteří byli v Olomouci doma, jiní dojížděli z Ostravy nebo Brna. To byl případ jednoho z nejproduktivnějších útočníků mistrovského kádru Igora Čikla.

„Sháněli mě z domova. V Brně se ptali, kde jsem, kdy se vrátím nebo jestli žiju. Měli starosti. Ale dopadlo to dobře, nakonec jsem se vrátil ve zdraví a všechno v pohodě. Titul se vším všudy, jak to má být,“ prozradil forvard, který po triumfu zamířil do dánského Odense.

A jak vše prožíval manažer Pavel Čech, který stojí za třicet let starým úspěchem i organizací velkolepého setkání s fanoušky?

„Vzpomínám si na to velmi hekticky, protože jsem měl zhruba stejné povinnosti jako dnes. Do toho jsem ještě naháněl sponzory, což tentokrát nemusím,“ oddechl si s úsměvem.

