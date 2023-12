Po jasných prohrách 0:4 a 2:8 se olomoučtí hokejisté poprvé po reprezentační pauze a naposledy v roce 2023 představili na domácím ledě. A sérii porážek nepřerušili, přestože s mistrovským Třincem vedli po gólu svátečního střelce Tomáše Černého 1:0. Oceláři otočili skóre a kohouti potřetí v řadě zůstali bez bodu.

„Oproti předchozím dvěma zápasům to od nás byl dnes daleko lepší výkon. Musím říct, že i když jsme prohráli, musíme takto pokračovat a ono se to obrátí,“ nebyl přes prohru nespokojen olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Výborná byla divácká kulisa a úroveň utkání, nebyla to žádná vánoční selanka, ale kvalitní extraligový hokej, který musel diváky bavit do posledních vteřin,“ vyzdvihl i Tomajkův protějšek bývalý kolega z olomoucké lavičky Zdeněk Moták.

Zatímco Mora si na Štěpána dala oddych, Třinec musel skousnout domácí prohru z derby ve Vítkovicích. Předtím Oceláři taktéž dvakrát padli, celkově pak čtyřikrát z posledních pěti duelů, bylo tedy jasné, že oba trápící se celky potřebovaly body jako sůl.

Olomouc jako by se po vánočních svátcích pomaleji rozjížděla, stále jí chyběl kromě Chmielewského s Kucserou i Jan Káňa, dále pak i Jakub Sirota či David Škůrek. Branislav Konrád pouze v civilu přebíral před utkáním plaketu za 300 odchytaných extraligových utkání v olomouckém dresu, Jan Knotek zase za 100 vstřelených extraligových branek.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Sváteční moment pro Černého

Konrádův kolega Jakub Sedláček však kritické situace v první třetině zvládl a při hře ve čtyřech na obou stranách po buly vypálil Tomáš Černý, který vedoucím gólem ukončil své 21 zápasů dlouhé čekání na první kanadský bod v sezoně. A pozor, poslední extraligovou trefu zaznamenal 26letý bek 3. října 2019 proti Třinci! A to ještě v dresu Vítkovic.

„Když zavřu oči, zrovna to tam proti Třinci asi padne,“ smál se Černý. „Dal jsem si puk víc pod sebe a nevystřelil hned z první, jak jsem chtěl. Pak už to letělo nad beton, mířil jsem na pravou stranu,“ popsal.

Jenže Třinec dokázal okamžitě odpovědět. A taktéž ihned po buly. Navrátil s Řezníčkem nezvládli situaci před Konrádem, Hrehorčák přiťukl Miroslavu Holinkovi, a 18letý rodák z Kroměříže vstřelil svou první extraligovou branku kariéry.

Na další zásah si vyprodaná plecharéna počkala do 45. minuty. Roman v přesilovce v pádu tečoval Jeřábkovo nahození přesně osm sekund před návratem vyloučeného Menšíka na led.

„Vytvořili jsme si nějaké příležitosti, a pokud je nevyužijete, nemůžete proti Třinci vyhrát. Taky jsme si na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou, což asi rozhodlo,“ uznal Jan Tomajko.

Přes snahu domácích v power play už další branka nepadla a Hanáci si tak pokusí spravit chuť při velkolepém výjezdu do Prahy Mora expressem, který do O2 areny v sobotu poveze více než tisíc lidí.

„Zkušení hráči Třince závěr umějí zahrát. Neudělají zakázané uvolnění a podobně. Pokud chcete vyhrát, musíte to překonat. My jsme to nesehráli špatně. Ale nepadlo to tam,“ uzavřel Jan Tomajko.

HC Olomouc – Oceláři Třinec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Černý (Anděl, Švrček) – 18. Holinka (Hrehorčák), 45. M. Roman (Nestrašil, J. Jeřábek).

Rozhodčí: Obadal, Staňo – Frodl, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 23:17. Diváci: 5 500 (vyprodáno).

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Švrček, Černý, Rašner, Rutar, Mareš – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Kunc, Macuh, P. Musil – Klimek, Anděl, Menšík. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kundrátek, Polášek, Adámek, Nedomlel – Voženílek, M. Roman, M. Růžička – Pánik, Vrána, Nestrašil – Hrehorčák, Holinka, Kurovský – Dravecký, Čacho, Haas. Trenéři: Moták a Országh.