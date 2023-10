/VIDEO/ Hokejisté Olomouce padli v 10. kole extraligy na domácím ledě s Hradcem Králové 1:2 po samostatných nájezdech. Aktivnější Mountfield Hanáky přestřílel poměrem 41:22 a zaslouženě odjel se dvěma body. „Byl to skvělý hokej, bodovali jsme počtvrté v řadě, i když nás prohra samozřejmě mrzí,“ řekl po utkání asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

Hokejisté HC Olomouc padli s Mountfield HK po samostatných nájezdech. | Video: Deník/Ivan Němeček

Po 50 sekundách hry ujel hostující obraně Bambula, kterého zahákoval Jank a následovalo trestné střílení. V tom se zastřeloval Jakub Orsava, který sice překonal Bartošáka, jeho bekhendová klička skončila však pouze na vnitřní straně břevna, což potvrdilo i video.

„Po té úvodní situaci to pro nás bylo vzrušení, ze kterého nakonec nebyl gól, což nás trošku zastavilo. Poté nám trvalo, než jsme nastavili vyšší laťku a přizpůsobili se rychlosti soupeře, který má výborné bruslaře,“ vyzdvihl Petrovický.

Od nevyužité šance domácích ujmout se vedení na ledě dominovali Hradečtí, Mora mohla děkovat Konrádovi, že stav po první třetině byl pouze 0:1. V 10. minutě otevřel skóre Oliver Okuliar.

Z 22 olomouckých střel na Bartošáka se ujala ve druhé třetině ta nejkurióznější. Rok Macuh byl důrazný na brankovišti, jeho pokus o dorážku se vznesl do vzduchu a dokonale přeloboval hostujícího gólmana. „Ani nevím, jak to tam padlo. Štěstí,“ pokrčil rameny střelec.

Macuh dal svůj třetí gól v sezoně a s osmi kanadskými body je nejproduktivnějším hráčem Mory. „Nečekal jsem to vůbec. Snažím se makat a vychází to,“ řekl skromně borec, který do extraligy přešel z prvoligového Přerova.

„Těžil z práce před bránou, tak padá 80 procent gólů a on je v tom silný. Můžeme s ním být spokojení, do každého střídání jde s maximálním úsilím. Bodově mu to taky lepí. Je to pracant, který si to zaslouží,“ chválil Macuha Róbert Petrovický.

Opět špatné přesilovky

Olomouc se v prostředním dějství zvedla, stejně jako Hradec Králové však neproměnila ani jednu ze tří přesilových her v utkání.

„V přesilovkách musíme být trpěliví. Věřím, že se to zlomí a pomůžou nám v pravý čas,“ zmínil Róbert Petrovický ale přiznal, že se impotence v početních výhodách začíná dostávat Olomoučanům do hlavy.

Šťastná branka a vynikající Konrád, který kryl 39 střel Mountfieldu, nakonec Moře přinesli bod. Ten druhý mohl v prodloužení přiřknout hostům Jergl, jeho únik olomoucký gólman pokryl.

V samostatných nájezdech na straně kohoutů uspěl pouze Orsava, kterému pomohl „tréninkový“ pokus z úvodu zápasu. Hradec se však zásluhou Pavelky, Blaina a Okuliara prosadili třikrát a mohli slavit.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Od druhé třetiny, kdy jsme měli dobrý začátek, se hra začala vyrovnávat. Byly tam šance, skvělá atmosféra. Zápas to byl otevřený do konce, bylo to o jediné chybě. Oba brankáři podali skvělý výkon,“ uzavřel Petrovický.

Duel 11. kola nejvyšší soutěže odehrají Hanáci v pondělí (18.00) na ledě Liberce.

HC Olomouc – Mountfield HK 1:2sn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Macuh (Rašner) – 10. Okuliar, rozhodující nájezd Blain. Rozhodčí: Kika, Vrba – Špůr, Blažek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Střely na branku: 22:41. Diváci: 4 208.

Olomouc: Konrád – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Černý, Švrček, Rašner – Bambula, Knotek, Navrátil – P. Musil, Macuh, Chmielewski – Orsava, Nahodil, Kusko – Kucsera, Anděl, Kunc. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Mountfield: Bartošák – Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, Pavelka, Gaspar – Šťastný, Zachar, R. Pavlík – Jasper, Tamáši, Okuliar – Jergl, Lalancette, Perret – Eberle, Pilař, A. Novotný. Trenéři: T. Martinec, Hamara a Frühauf.