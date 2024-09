Kámen, který spadl z kohoutí posádky, byl slyšet snad až v Brně, kam Hanáci zamíří k pátečnímu derby s Kometou. „Byl to velmi těžký zápas na hlavu,“ přiznal asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

„Už to bylo hraniční. Všichni jsme věděli, že je třeba body získat,“ potvrdil dvougólový střelec Martin Kohout.

„Byl náš úkol dostat klukům do hlavy, že jde pořád jen o začátek sezony. Nebylo to jednoduché, ale říkáme si pořád, že vše je o soubojích. My jsme v nich stagnovali a řekli jsme si, že každý musíme vyhrát. Ať už fyzický, bruslařský nebo třeba na buly. To byla pointa dnešního večera,“ pochvaloval si po zápase s Motorem Petrovický.

„Soustředili jsme se hlavně na naši hru. Měli jsme v předešlých zápasech výpadky. Když budeme dělat to, co máme, plnit to všichni, dopadne to tak, jak má,“ pokyvoval Kohout.

Právě jeho gól v oslabení v polovině zápasu boj o klíčové body a sebevědomí rozhodl. Předsezonní posila Mory si ve vlastním obranném pásmu popíchla puk do jízdy, přebruslila všechny soupeře a na bližší tyč vstřelila vítězný gól zápasu.

„Měl jsem velkou touhu to zkusit. Věděl jsem, že bek se trošku bál, začal couvat. Kopnul jsem do toho a zkusil vystřelit,“ popsal Kohout trefu.

„Ubránili jsme to oslabení a ještě jsme z něj vyšli s gólem, což bylo neuvěřitelné. Fanoušci se dostali do varu a opravdu nám pak hodně pomohli,“ liboval si Róbert Petrovický. „Zápas byl skvělý a odmakaný od prvního do posledního hráče,“ dodal.

Jednoho však po úterku musel vyzdvihnout. Kohout už nyní vyrovnal svůj střelecký účet z minulé sezony z Komety.

„Je to lídr, výborný bruslař, má dobré fyzické předpoklady. O tom je jeho hra. Maximálně se na to koncentroval se, přistoupil k tomu a hokej mu to vrátil,“ myslí si olomoucký kouč.

Spolu s Janem Tomajkem Kohouta tentokrát postavili do elitní útočné formace vedle dalších exbrněnských borců Kuska a Káni. „S klukama jsem odehrál snad jednu třetinu v přípravě. Zkusili jsme si jeden trénink a šli jsme na to. Zajímavé, ale na takové úrovni by si hráči měli umět vyhovět za jakýchkoliv podmínek,“ zmínil Martin Kohout.

Devětadvacetiletý forvard si tak mohl konečně v plecharéně užít děkovačku s fanoušky. A také svým synem. „Musel jsem staršímu klukovi po prohraných zápasech vysvětlovat, proč se mnou nemůže na let. Už mi docházely nápady, co mu říct. Jsem šťastný, že tam se mnou mohl být, bylo to perfektní,“ řekl závěrem Maritn Kohout.