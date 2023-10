Pátá výhra v osmém domácím utkání sezony. Hokejisté Olomouce po skalpu rozjetého Litvínova na svém ledě pěti góly skolili také českobudějovický Motor. Před tradičně skvělou návštěvou se kohoutům daří, více bodů doma posbírali zatím jen Litvínov, Sparta a Pardubice.

Hokejisté Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Němeček

Zasloužené vedení Mory v první třetině trefil v přesilovce Karel Plášek. Posila kohoutů se střelecky prosadila hned ve druhém startu od návratu ze zámoří. A byla to laserově přesná rána zápěstím.

„Zkusil jsem vystřelit a spadlo to tam. Bylo pěkné zase dát tady před domácími fanoušky gól,“ usmíval se přerovský odchovanec.

„S produktivitou máme problémy, i když si šance vytváříme. Dnes jsme konečně dali gól i z přesilovky, čímž si musíme víc pomáhat. Pak padne i více gólu při hře pět na pět, protože do hráčů to nalije sebevědomí,“ pochvaloval si olomoucký kouč Jan Tomajko.

Přesilové hry ale nejsou v letošní sezoně ani zdaleka olomouckou doménou, což se potvrdilo v čase 25:52, kdy Navrátila obral o puk Jan Ordoš a ve vlastním oslabení srovnal. Jakub Navrátil však za necelých pět minut svou chybu odčinil dobrou tečí Andělovy střely, Mora opět vedla.

„Soustředili jsme se na to, abychom měli kratší střídání, aby to bylo celý zápas živé. Vydrželi jsme to celý zápas,“ vyzdvihl také Jan Tomajko.

Podruhé bylo srovnáno v čase 32:50, kdy šťastně tečoval před Konrádem Pavel Pýcha. Brankami napěchovanou desetiminutovku uzavřel Lukáš Nahodil, který se dočkal – skóroval poprvé v sezoně.

Ve třetí třetině po další poněkud šťastné teči dal Moře dvougólové vedení Silvester Kusko. Motor pak měl solidní možnosti na snížení, avšak nevyužil ani ty v početní výhodě.

Do prázdné klece tak uzavřel na 5:2 Rok Macuh. Slovinský útočník zaznamenal i asistenci a s bilancí 4+7 nadále vládne týmové produktivitě.

Hanáci pokračují v náročném zápasovém tempu ve středu, kdy zajíždí na led Karlových Varů, doma se znovu představí v pátek v souboji s lídrem z Pardubic.

„Už nemáme na co čekat. Každý ví, jak tabulka vypadá. Tlačili jsme se do brány, měli dobrý začátek. Výborně jsme to odbojovali,“ řekl závěrem Karel Plášek.

HC Olomouc – Banes Motor České Budějovice 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 17. Plášek (Řezníček), 31. Navrátil (Anděl, Rašner), 36. Nahodil (Orsava, Rašner), 46. Kusko (Macuh, Kucsera), 59. Macuh – 26. Ordoš, 33. Pýcha (Kondelík, Vopelka). Rozhodčí: Šír, Obadal – Axman, Blažek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 26:15. Diváci: 4 526.

Olomouc: Konrád – Rašner, Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Mareš – Orsava, Nahodil, Káňa – Bambula, Knotek, Kunc – Navrátil, Anděl, Plášek – Kucsera, Macuh, Kusko. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Vráblík, Štencel, Hovorka, Doudera, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Pech, Koláček – Toman, Hanzl, Vopelka. Trenéři: Čihák a Hanzlík.